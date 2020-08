Le radiodiffuseur international basé au Luxembourg fera le point jeudi sur ses activités, alors que le confinement imposé dans plusieurs pays d'Europe a gelé les productions publicitaires et télévisuelles qui génèrent les deux tiers de ses revenus.

Le covid-19 affaiblit RTL Group

(ASdN) - RTL Group viendra-t-il s'ajouter à la longue liste des victimes du covid-19 ? Alors que qu'il annonçait un plan social fin 2019, le radiodiffuseur international, dont les actions cotées en bourse sont détenues majoritairement par le géant allemand des médias Bertelsmann, devrait publier jeudi les résultats financiers du deuxième trimestre de l’année. Un bilan qui s'annonce mitigé.

Car le confinement a apporté son lot d'avantages et d'inconvénients. En mars, le groupe média avait ainsi déclaré que ses chaînes de télévision et de radio atteignaient 4% de plus de téléspectateurs et d'auditeurs avides d'informations et de divertissement alors que la crise sanitaire les contraignait à domicile.

Stratégie du streaming

Mais si le confinement a eu un impact positif sur l'audience du groupe, il a aussi eu des effets plus négatifs. Les revenus publicitaires ont ainsi chuté. «Les annulations de réservations publicitaires et les reports de productions auront un impact négatif sur les résultats du groupe dans les mois à venir», avertissait le RTL dès le mois d'avril. Il avait alors annoncé réduire les coûts de ses chaînes de télévision et de radio principalement européennes. Au premier trimestre de cette année, le chiffre d'affaires a déjà chuté de 3,4%.

Une chute qui intervient alors que le radiodiffuseur s'est donné pour priorité de créer des services de streaming TV Now en Allemagne et Videoland aux Pays-Bas. Des milliards d'euros ont d'ores et déjà été investis dans ces entreprises. Si RTL Group prévoit d'atteindre le seuil de rentabilité d'ici 2025, la crise sanitaire pourrait avoir contribué à son développement.

Le chiffre d'affaires des services de streaming du groupe a ainsi augmenté au cours de trois premier mois de l'année, atteignant 37 millions d'euros. En mars, le groupe comptait par ailleurs sur 1,4 million d'abonnés payants. Un chiffre qu'il espère gonfler d'ici cinq ans, entre 5 et 7 millions.

Pour rappel, RTL est la plus grande division de Bertelsmann en termes de chiffre d’affaires. La société détient des participations dans des chaînes de télévision et de radio en Allemagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Espagne, en Hongrie et en Croatie. RTL Group détient des participations dans 68 chaînes de télévision, huit plateformes de streaming et 30 stations de radio, ainsi que dans des sociétés de production et de vidéo numérique.

