par Thierry Labro

C'était le printemps idéal.

Le 10 avril 2015, pour le trentième anniversaire de sa création, la Société européenne des satellites (SES) atteint un cours de bourse record: un an après la prise des commandes par Karim Michel Sabbagh, les actions s'échangent à 34,70 euros. Les bonnes nouvelles s'enchaînent. Le bénéfice net est en augmentation de 6 % à plus de 600 millions d'euros, l'opérateur annonce une joint-venture avec l'Etat pour le lancement d'un satellite gouvernemental et deux autres accords, avec Arianespace, pour les lancements de SES-14 et SES-15, et avec Space X, pour ceux de SES-12 et SES-16.

Deux ans plus tard, le cours se traîne autour de 12-13 euros, au tiers de son niveau historiquement le plus haut et 45 % en dessous de celui qu'il avait il y a seulement six mois, au moment du lancement réussi du SES-10 par une fusée réutilisée de Space X, une première mondiale très attendue dans une optique de baisse des coûts de lancement.

Il faut même remonter au 10 octobre 2008 pour retrouver pareil niveau (11,34 euros). Les analystes qui suivent la société luxembourgeoise sont extrêmement prudents sur les explications de ce phénomène et leurs attentes pour 2018.

Une lisibilité brouillée

«L'année 2017 aura été marquée par deux avertissements sur les résultats», souligne Eric Beaudet de chez Natixis Broker, interrogé en fin de semaine dernière. «Or c'est un groupe qui nous a habitués à atteindre les objectifs qu'il fixe. Quand on regarde plus en détail, on voit aussi que la part de plus en plus prépondérante du data au détriment de la vidéo se traduit par de plus en plus de contrats de services courts au lieu de contrats longs et cela brouille la lisibilité.»

«On attendait des résultats stables et ils étaient en déclin», renchérit David Cerdan, de chez Kepler Chevreux. «Il y a peut-être un manque de communication du management avec la communauté financière. En ce qui me concerne, j'ai des doutes sur O3B, j'ai des doutes sur le plan d'investissement qui me semble très risqué et j'ai des doutes sur l'évolution de l'industrie. Si techniquement, les lancements prévus pour 2018 ne doivent pas poser de problème, est-ce qu'ils vont générer du chiffre d'affaires à la hauteur des attentes? C'est la question! Et je ne lis rien de rassurant!»

Un dividende solide

Début décembre, les analystes de la Société générale invitaient pour leur part à acheter le titre après une réunion avec l'équipe dédiée aux investisseurs.

«Le dividende solide (rendement de 10 %) devrait résister jusqu'au déploiement de la reprise», puis «le groupe reconnaît qu'il a mal géré les anticipations et entend corriger cet aspect, probablement en communiquant des objectifs 2018 plus prudents en février prochain», écrivent-ils dans une note de synthèse.

La banque française s'attend à la poursuite de la pression sur la société jusqu'au second semestre 2018, ce qui va ralentir les investissements. Cette évolution «bienvenue devrait relâcher la pression sur la capacité de génération de cash flow libre», disent les analystes, pour qui la direction ne devrait pas toucher au dividende (1,34 euro pour 2016) à moyen terme.

Trois lancements attendus

Si Karim Michel Sabbagh n'a pas pour habitude de commenter les cours de bourse, son directeur de la communication, Markus Payer, rappelle que le début de l'année sera très important.

Le 25 janvier, Arianespace lancera depuis Kourou le satellite SES-14, premier satellite à propulsion électrique du marché.



Puis, cinq jours plus tard, du pad 40 de Cape Canaveral, un Falcon 9 de Space X tentera de mettre le satellite gouvernemental sur orbite.



Le lancement des quatre satellites d'O3B par Soyouz est programmé avant l'été.



Ces trois lancements sont fondamentaux pour montrer que la SES a pris un pari stratégique pertinent par rapport à la concurrence, dans lequel les évolutions technologiques sont majeures (moteur à propulsion électrique, réutilisation des lanceurs ou encore satellite à haut débit, par exemple).

Le directeur général de la SES détaille sa confiance dans une interview au magazine spécialisé Via Satellite. Avec une stratégie visant à construire pour le futur, par opposition à la résistance au changement ou à la consolidation, dit-il, «vous investissez dans des capacités futures et vous le faites de manière flexible et adaptable, évitant le risque d'en faire trop trop tôt. Dans ce modèle, vous êtes concentré sur des marchés spécifiques ou vous avez une chance claire de gagner. Dans ce modèle, il y a une meilleure intégration parmi les acteurs pour servir les nouveaux business models; il y a aussi une rationalisation des avoirs et investissements. (...) Nous sommes la seule voix à nous engager dans cette perspective.»

Huit ans après que Romain Bausch, l'ex-directeur général, ait décidé de s'engager dans l'aventure O3B, le futur réseau des trois milliards de personnes les plus mal connectées permet de capter de nouveaux marchés.

Les synergies se monteront à 86 millions d'euros en 2019.

Les investissements dans la mobilité avec ces nouveaux satellites sont déjà source d'un milliard d'euros de revenus. Les investissement de SES-9 à O3b généreront entre 650 et 750 million d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire en 2021-2022, affirme l'opérateur, qui dit en avoir déjà sécurisé 30 %.

Morgan Stanley y croit. Dans un rapport d'octobre dernier, la fondation liée à la banque américaine place la SES dans les 20 sociétés des télécoms majeures en 2040. Au milieu des Apple, Facebook, Softbank ou Qualcomm.

Pour l'instant, la société luxembourgeoise doit ronger son frein.

Son actionnaire de référence, l'Etat, aussi.