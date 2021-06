Ce lundi, l'univers des datas luxembourgeois s'est encore agrandi avec la mise en service d'un premier superordinateur. L'équipement, capable de calculer à des vitesses impressionnantes, doit être un atout pour la recherche et le développement des entreprises.

Économie 4 1 2 min.

Le compte est bon pour MeluXina

Patrick JACQUEMOT Ce lundi, l'univers des datas luxembourgeois s'est encore agrandi avec la mise en service d'un premier superordinateur. L'équipement, capable de calculer à des vitesses impressionnantes, doit être un atout pour la recherche et le développement des entreprises.

«Sur la planisphère, on a du mal à nous trouver. Mais du point de vue de la recherche et de l'innovation dans le monde, le Grand-Duché est bien plus grand qu'il n'y parait.» Depuis ce lundi, Xavier Bettel a même de quoi vanter le pays un peu plus encore. Ainsi, en lançant officiellement MeluXina ce 7 juin, le Luxembourg dispose de son premier superordinateur. Un équipement capable d'exécuter à la seconde 10 millions de milliards de calculs... Et c'est loin d'être un gadget tant cet équipement va pouvoir accélérer la recherche et le développement des entreprises qui feront appel à ses services.

Le Luxembourg se dote d'un superordinateur Le Premier ministre et le ministre de l'Economie ont annoncé, mardi, l'acquisition de Meluxina. D'une puissance de dix pétaflops, l'appareil sera dédié à la recherche, la médecine personnalisée et aux projets eHealth. Mais il vise surtout à intégrer le pays dans le réseau européen des supercalculateurs.

D'ailleurs, déjà 38 projets de travaux figurent à l'agenda de cet appareil installé dans le centre de données de LuxConnect, à Bissen. 5.000 m2 de serveurs hyper puissants, hyper rapides... et hyper sécurisés aussi qui, d'ici quelques semaines, seront mis au service des partenaires privés et publics qui feront appel à ses services. Qui? Franz Fayot (LSAP), ministre de l'Economie, n'a révélé que quelques noms (comme l'Uni, le List ou encore IEE et Goodyear). Mais une chose est sûre : disposer de cette «machine extraordinaire» constitue un atout majeur pour favoriser l'innovation.

Et c'est bien cet avantage à saisir qui a encouragé, voilà cinq ans, le gouvernement luxembourgeois à croire en l'initiative EuroHPC JU. Une joint-venture entre l'Europe et le pays pour développer sur le territoire de l'UE ce type d'outils. «Aujourd'hui, le pays et son environnement d'activités disposent non seulement d'un des 50 meilleurs calculateurs haute performance au monde, mais surtout d'un levier de développement aussi bien pour la recherche fondamentale que l'industrie, la logistique, les télécommunications, le commerce, la finance, la santé, l'éducation» n'en finit pas de lister, Franz Fayot.

Car en rendant accessible le «calcul intensif», MeluXina va permettre à des tas de partenaires de prendre de l'avance sur leurs éventuels concurrents. «Le prototypage, la modélisation ou la simulation sont souvent des étapes longues et coûteuses dans le processus de développement d'un projet. Ce superordinateur fait gagner du temps, beaucoup, mais surtout de l'argent en accélérant les études complexes multipliant les datas à analyser», jubile le ministre de l'Economie. Partageant la joie d'un Premier ministre qui voit dans les 10 pétaflops de capacité du superordinateur «un instrument démontrant que le Luxembourg est prêt pour l'après-crise».

4 La haute technologie, c'est parfois simple comme un coup de buzzer du Grand-Duc... enfin pour la photo officielle. Photo : Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La haute technologie, c'est parfois simple comme un coup de buzzer du Grand-Duc... enfin pour la photo officielle. Photo : Guy Jallay Ce grand bâtiment gris de 18.000 m2 abrite la nouvelle Rolls des calculateurs européens. Photo : Guy Jallay Voilà la capacité théorique du nombre d'opérations que peut réaliser MeluXina en une seconde. Photo : Guy Jallay Un peu de poésie dans un monde de datas. Mais même dans l'obscurité, MeluXina ne dort jamais. Calculant 24/7. Photo : Guy Jallay

Et puis, cerise sur le gâteau, voilà un datacenter vert. Certes gourmand en énergie, mais faisant partie du Top 20 mondial des supercalculateurs question efficacité énergétique. Avec notamment un système de refroidissement des installations à l'eau. Un liquide généré par l'usine voisine KioWatt et sa centrale de froid spécialement installée à cet effet. (Presque) de quoi faire oublier les déboires environnementaux du projet Fage ou les inquiétudes soulevées par l'installation (encore possible) du centre de données de Google, toujours à Bissen.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.