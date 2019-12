Alors que ce jeudi, Immobel inaugure un nouveau centre commercial au Kirchberg, les projets à venir se multiplient. Et cela alors que le directeur général tend à se méfier de la spéculation folle frappant les prix du foncier au Grand-Duché.

Le complexe Infinity, cette «opération remarquable»

«Une opération remarquable.» Pas de fausse modestie quand Olivier Bastin parle du dernier «coup» d'Immobel dont il est le directeur général. Avec l'inauguration ce jeudi des 6.500 m2 du centre commercial Infinity, à l'entrée du Kirchberg, la filiale luxembourgeoise du groupe immobilier signe une opération rondement menée.

Car en plus du shopping center (désormais ouvert) et ses 22 boutiques, «dont la plupart des occupants ont réservé voilà plus d'un an», Immobel aura réussi à caser pile à l'entrée du quartier des affaires : un immeuble de bureaux (accaparé en totalité par le cabinet d'avocats Allen & Overy) et une tour de 165 appartements haut de gamme.

Les habitations luxueuses du nouveau gratte-ciel auront, elles aussi, vite trouvé preneurs. «Leur commercialisation s'est achevée 15 mois avant la livraison des locaux prévue pour octobre 2020», se satisfait le CEO. Un succès global que le responsable de la filiale luxembourgeoise explique d'une idée: «Infinity était dans l'air du temps». Autrement à l'image de ce que les citoyens et les urbanistes attendent : de la verticalité («pour ne pas accaparer les réserves de terrain») et une bonne mixité résidentiel, bureaux, commerces, services sur un même point.

Avec la BEI et la Philharmonie comme voisines, le Pont Rouge comme horizon, le projet Infinity s'accorderait ainsi avec le développement attendu pour l'ensemble du quartier et sur lequel veille le Fonds Kirchberg. Plus seulement offrir des lieux de travail mais bien des espaces de vie accueillant, notamment, les 5.800 habitants du quartier attendus à l'horizon 2039. Le tout sans forcément avoir besoin d'une voiture pour circuler d'un centre d'intérêt à l'autre. En l'occurrence ici, le tram passe au pied d'Infinity.

«Cela faisait partie de l'argumentaire du centre commercial. A 10 minutes à pied, se trouve un potentiel de 21.000 salariés, 1.500 habitants et 460 chambres d'hôtel.» Et réciproquement, à 10 minutes de marche maximum, ces hommes et ces femmes trouveront désormais tout ce qu'il leur faut comme boutiques et services.» Pile sur le bord du plateau à l'opposé de la galerie Auchan.

Mais pas question pour autant de voir Olivier Bastin se montrer euphorique quant à l'avenir du métier. La course au foncier entraîne une grimpée des prix sur laquelle le spécialiste de l'immobilier pose un regard méfiant: «La montagne ne va pas monter jusqu'au ciel. Un retournement de tendance aura forcément lieu bientôt dans l'immobilier. Le tout est de savoir quel impact cette crise aura».

Et si cette préoccupation est forte chez Immobel, comme chez ses concurrents, c'est que les projets prennent du temps. Aussi, miser (très) gros sur un terrain aujourd'hui, en espérant des valeurs de sortie importantes d'ici cinq ou six ans, tient du pari de plus en plus incertain.

Pour l'heure toutefois, l'acteur immobilier reste dans la course. Preuve en est la dernière acquisition de terrains devant l'Ecole européenne, toujours au Kirchberg. Le projet Laangfur couvrira près de 400.000 m2 pour 2.700 logements, des bureaux, du commerce et des écoles même. Immobel possédera 25.000 m2 sur cette parcelle prometteuse partagée entre une quinzaine de propriétaires.



La machine à produire de l'habitat peine à suivre le rythme

«Nous avons aussi le joli projet Polvermillen, toujours à Luxembourg, sur les bords de l'Alzette. Là, 214 appartements et maisons sortiront bientôt de terre. Actuellement, l'assainissement du terrain suit son cours.» Sans oublier le projet d'îlot résidentiel avec boutiques en front de rue, au cœur de la capitale - à la place de l'ancien Cat Club- à Hollerich, et d'autres encore.

«Le déficit structurel de logements est tel que la machine à produire de l'habitat peine à suivre le rythme. L'offre traîne par rapport à la demande, face à la pression d'une population toujours plus nombreuse dans le pays», conclut donc quelque peu rassuré pour l'avenir Olivier Bastin. Il est temps de couper le ruban d'Infinity, le futur attendra.