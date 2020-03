Voilà un peu plus d'un mois que le premier décès en lien avec le coronavirus a été enregistré en Italie. Pas de quoi affecter le business entre le pays et le Grand-Duché, assure le président de la Chambre de commerce italo-luxembourgeoise.

Le commerce italo-luxembourgeois ne souffre pas

Patrick JACQUEMOT

Pour un peu, il lâcherait un vibrant «Tutto va bene!». Mais, Fabio Morvilli se veut moins démonstratif quand il parle de la situation actuelle des relations commerciales entre Luxembourg et Italie. Lui préfère un plus sobre commentaire : «Pour l'heure, le commerce ne se trouve pas affecté par l'épidémie de coronavirus. Par exemple, pour l'alimentaire, il faut être rassurant: il n'y a aucun risque sanitaire à consommer des plats made in Italia».

Le président de la Chambre de commerce italo-luxembourgeoise consent tout juste à avouer que les résidents prennent moins souvent l'avion depuis le Findel pour jouer les touristes à Rome, Milan ou Gênes. «Et c'est un tort car il y a beaucoup moins de visiteurs devant les monuments et dans nos belles rues», sourit celui qui, du 2 au 5 mars derniers, accompagnait le ministre des Finances Pierre Gramegna (DP) et son homologue de l'économie Franz Fayot (LSAP) pour une visite de travail en Italie.

Le ministre luxembourgeois Franz Fayot a pu échanger avec Riccardo Fraccaro, secrétaire d’État en charge de la coordination et de l’orientation politique de l’Italie dans le domaine de l’espace. Photo : MECO

Une visite où l'on s'est efforcé de ne pas trop évoquer le coronavirus qui pourtant depuis son déclenchement en Lombardie le 21 février a déjà fait 148 victimes dans le pays. Un virus qui bouleverse tous les pans du quotidien italien: écoles fermées, interdiction de se serrer la main, etc. Et le communiqué officiel de noter que les autorités avaient défini un itinéraire évitant les zones considérées à risque pour le coronavirus. «Mais nous avons établi de bons contacts dans les domaines fintech, espace ou éducation», résume Fabio Morvilli.

Reste que le responsable de la Chambre de commerce doit reconnaître que certains de ses 250 membres ont déjà reporté plusieurs événements (foires commerciales, salons) au Grand-Duché comme par-delà les Alpes. Prudence oblige ou parfois parce que les organisateurs de ces manifestations ont préféré annuler leur événement.«Mais nous ne sentons aucun vent de panique.»

Le standard de la Chambre n'est ainsi pas pris d'assaut par des chefs d'entreprise italiens ou en relation avec l'Italie pour savoir ce qu'il en est d'éventuelles restrictions dans les échanges de biens. «Pour l'heure, le business est habituel», commente le responsable.

Pas question d'apeurer inutilement les managers, le Luxembourg constituant la 6ème destination pour les exportations italiennes et, à l'inverse, l'Italie restant le 5ème point d'exportation de produits luxembourgeois.

Toutefois, force est de constater que plusieurs acteurs économiques italiens majeurs implantés au Grand-Duché ont adopté des mesures de prudence. A commencer par le groupe alimentaire Ferrero, installé près du Findel, qui a clairement limité les déplacements de ses personnels à destination de l'Italie. «Cela peut se comprendre, justifie Fabio Morvilli. Ces entreprises craignent bien plus que leurs salariés de retour de voyage se retrouvent bloqués en quarantaine (sans pouvoir travailler) plutôt que réellement porteurs du virus...»