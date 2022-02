Le groupe aérien luxembourgeois se réjouit d'une augmentation des réservations, tandis que trois nouvelles destinations sont ajoutées au programme des vols cette année, portant son nombre de destinations directes à 88.

Le ciel semble se dégager pour Luxair

Le groupe aérien luxembourgeois se réjouit d'une augmentation des réservations, tandis que trois nouvelles destinations sont ajoutées au programme des vols cette année, portant son nombre de destinations directes à 88.

(BaL avec Marco MENG) Un début d'année marqué par une hausse des réservations redonne de l'espoir à Luxair et ses quelque 2.800 collaborateurs. L'activité fret continue également à évoluer positivement, selon le groupe aérien. En raison du taux de vaccination élevé de la population et grâce à l'assouplissement progressif des conditions d'entrée dans certains pays comme l'Espagne et le Portugal, LuxairTours a enregistré une forte demande de vols jusqu'en avril tandis que les premières réservations pour la saison estivale commencent à tomber.

Le tour-opérateur espère faire plus de vols en 2022 qu'en 2019, bien que les réservations aient commencé plus tard cette année, surtout pour les destinations hors Europe. En janvier 2022, en tout cas, une augmentation de 1,65% du nombre de passagers par rapport à 2019 a été enregistrée. Ce qui permet à LuxairTours d'espérer une saison d'été encourageante, car une forte demande de vols vacances est attendue dans les mois à venir.

«Grâce à la politique de réservation flexible que nous proposons depuis l'apparition du covid 19, les voyageurs sont de moins en moins réticents et n'hésitent plus à réserver des offres pour l'été 2022», indique la compagnie. Bien que l'année 2022 soit encore marquée par covid-19, trois nouvelles destinations seront ajoutées au programme de vols, portant ainsi pour la première fois le nombre de destinations directes à 88. En ce qui concerne les vols d'affaires et de correspondance, Luxair Airlines, qui espérait une reprise progressive de ses activités, a encore enregistré dernièrement un net recul du nombre de passagers de moins 58% par rapport à 2019.

Une hausse prometteuse

Néanmoins, les réservations ont doublé en début d'année par rapport à 2021. LuxairCargo de son côté, qui a atteint en 2021 le record historique d'un million de tonnes de fret traitées, contre 298.000 tonnes lors de l'ouverture du nouveau centre de fret en 1996, s'attend également à une année 2022 prometteuse. Le volume élevé de fret en 2021 semble se poursuivre, selon l'entreprise, puisque le secteur a de nouveau enregistré une hausse d'1% en janvier 2022.

Bien que les réservations de voyage enregistrent actuellement une hausse prometteuse, les restrictions liées à la situation sanitaire se font toujours sentir. Ce qui impacte inévitablement l'activité de Luxair, informe la compagnie, qui appelle tous les pays à ne pas restreindre la libre circulation des personnes entièrement vaccinées.

De plus, Luxair, comme les autres compagnies aériennes, est également secouée par la réglementation sur l'utilisation des créneaux horaires des grands aéroports, les fameux slots, qui sont attribués aux compagnies aériennes pour leur permettre de desservir ces aéroports. A partir du 28 mars 2022, les règles d'utilisation des créneaux horaires pour les compagnies aériennes européennes, actuellement réduites à 50%, seront modifiées à 64% (contre 80% avant la période Covid), car c'est à cette date que débute la période estivale. Concrètement, si une compagnie n'utilise pas 64% des créneaux qui lui sont attribués, elle peut perdre ses horaires au détriment d'une autre.

Luxair estime cependant que ce pourcentage est trop élevé et en contradiction avec les objectifs écologiques d'une compagnie aérienne. «Pour ces raisons, Luxair se joint à toutes les compagnies aériennes en Europe et lance un appel urgent à la Commission européenne» , a-t-on appris de la compagnie basée à Munsbach, «afin d'exiger une réduction immédiate et rétroactive de la politique de slots pour la saison d'hiver 2021-2022 et pour toute la durée de la situation Covid».

De plus, de nombreux pays européens et extra-européens maintiennent encore des restrictions sanitaires, ce qui entraîne une diminution des vols.

En 2020, la compagnie a clôturé l'exercice avec une perte nette de 154,9 millions d'euros et Luxair a enregistré une baisse du nombre de passagers de 71% sur l'ensemble de l'année, ce qui a entraîné une baisse du chiffre d'affaires de 70% dans ce secteur d'activité. La compagnie aérienne devrait présenter ses résultats pour l'année 2021 au mois de mai prochain.

