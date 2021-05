Si la décrue n'est pas aussi spectaculaire qu'en mars, le nombre de personnes sans emploi a encore diminué au Luxembourg au mois d'avril, indique jeudi l'Adem. Les postes vacants, eux, sont en hausse.

Le chômage poursuit son lent recul

Marie DEDEBAN Si la décrue n'est pas aussi spectaculaire qu'en mars, le nombre de personnes sans emploi a encore diminué au Luxembourg au mois d'avril, indique jeudi l'Adem. Les postes vacants, eux, sont en hausse.

La réouverture de certains secteurs au cours du mois d'avril a joué sur les chiffres du chômage au Luxembourg. Selon son dernier bilan présenté jeudi, l'Agence pour le développement de l'emploi (Adem) a recensé 18.249 personnes sans emploi au 30 avril. Soit 440 personnes en moins par rapport au mois de mars. Un recul moins impressionnant que le mois précédent mais qui permet néanmoins au taux de chômage de rester relativement stable à 6,07%, et ce malgré les 2.043 nouvelles inscriptions enregistrées par l'Adem. Une tendance à la baisse, puisque ce taux se situait plutôt autour de 6,3% depuis le mois d'août.

L'Adem indique également que les postes encore à pourvoir étaient plus nombreux à la fin du mois d'avril: 8.289 restaient vacants contre 3.910 en mars.

Bars et restaurants cherchent notamment davantage de serveurs, suite à la réouverture des terrasses le 12 avril, et des salles le 16 mai. Le secteur de l'Horeca revient d'ailleurs dans le classement des dix métiers les plus recherchés, avec 57 postes de serveur non pourvus au 30 avril. La comptabilité, le développement informatique et le management d'entreprise occupent la tête de ce classement.



787 chômeurs de moins en un mois Le nombre de demandeurs d'emploi a chuté, en mars. L'ADEM comptait alors 18.689 demandeurs d'emploi. Soit "seulement" 1,6% de plus qu'au même mois en 2020 et ce malgré un an de crise.

Ces indicateurs pourraient repartir à la hausse dans les mois à venir. Le ministre du Travail, Dan Kersch (LSAP) prévenait déjà en mars que la modification de certains dispositifs d'aide, pourrait changer la donne. Pour rappel, le chômage partiel sera pour le moment versé jusqu'en juin prochain.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.