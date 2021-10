Avec quelque 15.600 personnes officiellement inscrites à l'ADEM au 30 septembre, le Luxembourg enregistre un taux de chômage de 5,5% de la population active. Soit quasiment son niveau d'avant crise sanitaire, indique mercredi l'administration pour l'emploi.

Chiffres de l'ADEM

Le chômage poursuit sa lente décrue

Jean-Michel HENNEBERT Avec quelque 15.600 personnes officiellement inscrites à l'ADEM au 30 septembre, le Luxembourg enregistre un taux de chômage de 5,5% de la population active. Soit quasiment son niveau d'avant crise sanitaire, indique mercredi l'administration pour l'emploi.

La sortie de crise se rapproche encore un peu plus. Après l'annonce d'une bonne santé des finances publiques et de la remontée de la création d'emplois salariés, l'ADEM annonce ce mercredi que le taux de chômage «retrouve presque son niveau d'avant-crise». Au 30 septembre, le Luxembourg enregistre officiellement 15.641 personnes officiellement en recherche d'emploi, soit 5,5% de la population active. Contre 5,6% un mois plus tôt.

Un chiffre global plutôt flatteur qui ne doit pas occulter différentes réalités, notamment en ce qui concerne le chômage de longue durée. Un résident sur deux (52%) inscrit sur les listes de l'administration pour l'emploi s'y trouve ainsi depuis plus de douze mois. Un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur au moment même où l'ADEM enregistre un nombre record de postes vacants.

Plus de visibilité pour les offres d'emploi Plus besoin d'être inscrit auprès de l'ADEM pour accéder aux annonces de postes vacants. Une facilité pour le recrutement que devraient apprécier les demandeurs d'emploi autant que les entreprises.

10.078 demandes émanant des entreprises cherchent ainsi preneur. Soit une progression de 60% en un an. Un phénomène qui trouve en partie son origine dans l'élargissement des critères de visibilité des attentes des employeurs et des demandeurs d'emploi, puisque depuis le mois de mai le Jobboard de l'administration publie toutes les annonces à sa disposition, qu'elles émanent d'entreprises ou de personnes inscrites ou non.

Sans surprise, les recherches portent principalement sur des profils spécialisés dans la comptabilité et l'audit, la construction et l'artisanat et les technologies de l'information et la communication. Sans oublier les secteurs bancaires et assurances, ainsi que l'Horeca.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.