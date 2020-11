Le ministre de l'Economie a annoncé la prolongation de la mesure d'aide de six mois supplémentaires. Et cela notamment pour éviter les licenciements et permettre aux employeurs de "conserver leur capital le plus important : leur personnel."

Le chômage partiel prolongé jusqu'en juin 2021

