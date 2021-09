Le nombre de demandes de soutien salarial parvenant au Comité de conjoncture ne cesse de plonger. Pour octobre, 695 entreprises, toutes catégories confondues, seront tout de même aidées pour franchir une mauvaise passe.

Le chômage partiel à marée basse

Patrick JACQUEMOT Le nombre de demandes de soutien salarial parvenant au Comité de conjoncture ne cesse de plonger. Pour octobre, 695 entreprises, toutes catégories confondues, seront tout de même aidées pour franchir une mauvaise passe.

Deux mois après le passage des averses diluviennes sur le pays, la catastrophe naturelle a de nouveau été évoquée dans le cadre du dernier Comité de conjoncture validant les cas d'entreprises susceptibles de bénéficier de mesures de chômage, et notamment pour celles impactées par ces pluies et inondations des 14-15 juillet , en place pour donner -ou pas- accès aux mesures d'accompagnement du chômage. Ainsi pour «cas de force majeure», 23 dossiers ont été acceptés. On est loin des 156 demandes validées pour la seule fin-juillet.

Pénalisées dans leur activité par les dégâts liés à cet épisode météo, huit sociétés seront ainsi soutenues pour les difficultés traversées en août et septembre, et les 15 autres pour être encore handicapées dans leur fonctionnement en octobre. Sachant que ce dispositif d'aide spécifique, voulu par l'Etat et financé via le Fonds pour l'emploi, restera en place jusqu'en fin d'année au moins.

Mais au-delà de ces cas relevant de la situation exceptionnelle, le Comité de conjoncture a aussi tranché sur les demandes de chômage partiel plus ''classiques''. Et là aussi l'heure est à la décrue, sérieuse même. Puisque d'une année à l'autre, le nombre de salariés bénéficiant de l'avance d'une partie de leur salaire par l'Etat a plongé, passant de 23.122 en octobre 2020 à 11.992 pour le mois prochain. Soit moitié moins d'actifs soutenus en un an, et cela sans que cela ne se traduise par un rebond du chômage. Au contraire, celui-ci est au plus bas de l'année.

Reste tout de même que les décisions du Comité de conjoncture offriront, pour octobre, une bouffée d'air frais à 672 sociétés. Un niveau bien en deçà là aussi des pics enregistrés au plus fort de la crise. A commencer par les 14.259 demandes accordées en avril 2020. Le pays était alors en plein lockdown avec arrêt de la quasi-totalité de ses activités.





