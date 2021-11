Avec 224 demandeurs d'emploi de moins d'un mois à l'autre, le chômage au Luxembourg continue à régresser. Reste toutefois que l'Adem se préoccupe des chômeurs longue durée qui peinent à retrouver un poste.

Le chômage confirme son recul

Au contraire de l'épidémie covid, le chômage lui régresse bel et bien. Et octobre est venu confirmer cette tendance qui affecte le nombre de demandeurs d'emploi depuis le début de l'année. Ainsi, le mois dernier, l'agence pour le développement de l'emploi (ADEM) ne recensait ''que'' 15.417 hommes et femmes à la recherche d'un job. Le taux de chômage retrouve un niveau (5,4%) que le Luxembourg n'avait plus connu depuis le début de la crise sanitaire. Un ratio rappelant des statistiques connues entre novembre 2019 et février 2020, signale même le dernier bulletin de l'ADEM.

Signe que le rebond de l'activité au Grand-Duché est effectif, le nombre d’inscriptions reste relativement faible. Il se situe même aux alentours du niveau constaté en 2018, soit précisément 2.472 résidents effectuant la démarche le mois dernier. Soit 8,7% de moins qu'en octobre de l'an dernier.

Mais au sein de la réserve de profils dans l'attente d'une opportunité professionnelle, l'ADEM note que le chômage de longue durée lui continue à voir ses rangs se gonfler. Ainsi, 52% des demandeurs d'emploi résidents disponibles sont inscrits depuis douze mois ou plus. Mais au vu de la croissance du nombre d'offres proposées au pays, ces chômeurs peuvent potentiellement retrouver un poste.

Ainsi, sur un an, le nombre de postes vacants signalés à l'ADEM a progressé d'un tiers. Rien qu'en octobre dernier; 3.909 places ont ainsi été signalées comme en attente d'un postulant. Des postes qui, pour la très grande majorité (84%), concernaient des contrats à durée indéterminée ou déterminée, 9,7% des missions intérimaires et 5,8% des mesures pour l'emploi.

Actuellement, l'agence pour le développement de l'emploi estime donc à environ 11.000 le nombre d'emplois à combler. Soit -excusez du peu- 52% de plus qu'il y a un an encore.

