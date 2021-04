Lors de sa présentation de la situation économique du Luxembourg, mardi à la Chambre, le ministre des Finances n'a pas caché un certain optimisme. Avec comme principale raison le maintien des performances de la Place.

Le «bout du tunnel» approcherait à grands pas

(Jmh avec Morgan Kunzmann) - Après avoir indiqué lundi que les finances du pays allaient «sur la voie du redressement», Pierre Gramegna (DP) a détaillé mardi son raisonnement à la Chambre. Assurant que «l'économie se porte bien» et que «nous voyons la lumière au bout du tunnel», le ministre des Finances justifie cette situation par «les effets du programme de stabilité et de croissance de l'année dernière». Autrement dit, selon lui, par «l'action rapide et précise» du gouvernement.

Alors que les prévisions pour l'année 2020 tablaient sur un recul de 6% du PIB, ce dernier n'aura finalement atteint «que 1,3%» a détaillé mardi Pierre Gramegna qui n'a pas caché sa satisfaction quant au niveau d'investissement réalisé l'an passé, fixé à 4.928 euros par habitant. Ce qui place le Luxembourg «en numéro un au sein de l'UE», a clamé le ministre des Finances en rappelant que le gouvernement a soutenu l'économie à hauteur «d'environ onze milliards d'euros, soit 18,6% du PIB estimé».

Outre le maintien des recettes fiscales, la principale explication à cette situation tient dans l'impact réduit de la crise sur la Place. «Le secteur des services et le secteur financier ont bien pu continuer à fonctionner grâce à nos bonnes infrastructures» n'a pas manqué de souligner le ministre libéral, en référence aux connexions internet haut débit qui ont permis la mise en place rapide du télétravail. Et ce dernier de rappeler l'une de ses phrases favorites: «Contrairement à la crise financière de 2008, la Place est un avantage pour le pays et fait partie de la solution».

Ce qui pousse le locataire de la rue de la Congrégation à estimer que le Luxembourg sera en capacité de respecter son engagement de ne pas franchir le seuil des 30% de la dette publique d'ici 2025. Et ce, «malgré les incertitudes sur l'évolution de la pandémie». Selon les données dévoilées mardi, la dette a atteint 24,9% en 2020 (+2,8%) et devrait grimper jusqu'à 28,7% en 2021 «avant de retomber à 27,6% en 2025», selon les prévisions de Pierre Gramegna. A noter que le gouvernement espère percevoir une aide européenne de 93,5 millions d'euros dans le cadre de la lutte contre la pandémie qui devrait venir s'ajouter aux 2,9 milliards d'euros d'investissements prévus en 2021.

