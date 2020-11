Un tiers des 560 entreprises sondées par la Chambre de commerce estiment que leur activité va encore chuter dans les six prochains mois. Un pessimisme dans l'environnement économique qui concerne plus spécifiquement les secteurs du transport, du commerce et de la restauration.

Le blues des activités commerciales

Patrick JACQUEMOT

Jamais en deux ans, le Baromètre de l'Economie mesuré par la Chambre de commerce n'avait affiché des résultats aussi sombres. Ainsi, près de 60% des entreprises interrogées ont vu leur activité diminuer au cours des six derniers mois, et plus d’un tiers d'entre elles pensent que cette chute va continuer au premier semestre 2021. Mais s'il faut chercher une éclaircie au milieu des nuages, c'est du côté de l'emploi que l'enquête la déniche.

En effet, malgré les difficultés, les sociétés anticipent majoritairement de ne pas se séparer à moyen terme d'une partie de leur effectif. Selon ce deuxième Baromètre 2020, 63% des chefs d'entreprise entendraient maintenir leur niveau de salariés, quand 16% pensent même à recruter. De bon augure alors que, déjà depuis cinq mois, le nombre de demandeurs d'emplois diminue petit à petit au Grand-Duché.

Cinq nouveautés budgétaires pour aider les entreprises Le projet de budget 2021 du gouvernement prévoit 21,7 milliards d'euros de dépenses. Une somme incluant les mesures de soutien à l'activité économique mais aussi au développement de l'attractivité des sociétés luxembourgeoises.

Nul doute d'ailleurs que le parachute social offert par la large couverture du chômage partiel (qui devrait être prolongé au-delà du 31 décembre) participe à cette tendance. Aussi, même si leur carnet de commandes ne repart pas à la hausse, les enseignes peuvent éviter de licencier et conserver leur main-d'oeuvre à l'abri, dans l'attente de la reprise.

Déjà 988 faillites Les tribunaux luxembourgeois ont prononcé 132 faillites en octobre. De quoi porter le bilan, sur les dix premiers mois de l'année, à 988 entreprises déclarées en faillite. Pour l'heure, on ne peut que constater que ces chiffres sont proches de ceux des années passées.

L'an dernier, 1.017 faillites avaient ainsi été reconnues de janvier à octobre, contre 936 sur la même période en 2018.

Si nul ne s'aventure à dire quand ce rebond de l'activité arrivera, selon les secteurs, la confiance en l'avenir est loin d'être également partagée. Ainsi, les dirigeants du secteur de l'hôtellerie-restauration s'avouent pessimistes sur leur devenir. Et encore, le sondage a pris fin le 2 octobre dernier. Il n'était alors pas encore question de l'impact du couvre-feu sur ce secteur, ni la possibilité d'un reconfinement des restaurants et cafés comme décidé dans les pays voisins...

Et pourtant, paradoxalement, la confiance règne dans l'esprit des dirigeants eux-mêmes. Plus de 70% des sondés croient en l'avenir de leur société. A ajouter aux 8% qui, coûte que coûte, se disent même «très confiants». «Le domaine d'activité le plus confiant (75%) reste le secteur des services financiers, suivi de près par l'industrie», souffle la Chambre de commerce.

Mais si la reprise épidémique en cours, au Luxembourg comme ailleurs en Europe, pourrait nuire à cet optimisme affiché, il est un facteur qu'il convient aussi de noter. Après avoir bénéficié de nombreuses aides, le temps des remboursements approche pour de nombreuses sociétés. En panne de trésorerie, ce devoir de rendre tout ou partie des sommes prêtées constitue une crainte nouvelle pour les entrepreneurs. Ainsi, 42% d'entre eux avouent qu'il s'agira là d'un «défi» à relever pour les prochaines semaines.

Pour mémoire, afin de soutenir l'économie, l'Etat se sera montré particulièrement généreux. Avec 10,4 milliards d'euros accordés pour le plan de stabilisation, puis 800 millions pour le plan de relance.

