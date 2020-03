6,5 millions: ce n'est pas le montant de la transaction mais le nombre de visiteurs passant chaque année par la galerie commerciale, à Esch-sur-Alzette. Firce Capital vient de racheter le lieu.

Le Belval Plaza change de mains

Patrick JACQUEMOT

Si 2019 a été l'année des ouvertures de nouveaux centres commerciaux (Royal Hamilius, Infinity ou Cloche d'Or), voilà que 2020 débute par le rachat d'un poids lourd du genre. Ainsi, ce mardi, Firce Capital a confirmé l'acquisition du Belval Plaza. Un «coup» réalisé quelques mois seulement après que cette société a recruté l'ancien directeur de JLL, Romain Muller (société qui justement assure la gestion des espaces de vente répartis sur les 37.150 m2).

Avec 6,5 millions de visiteurs par an, une quarantaine de boutiques, sept restaurants, une salle de fitness, un cinéma et 1 200 places de parking, Belval Plaza est l’un des plus importants centres commerciaux du Grand-Duché. Et l'investissement est d'autant plus intéressant que la montée en puissance des différentes tours construites sur l'ancien site sidérurgique comme la croissance du nombre d'étudiants à l'UNI lui donnent un nombre d'acheteurs potentiels de plus en plus important.

Situé à la frontière, au sud du pays, le Belval Plaza offre aussi un atout considérable aux yeux de Christophe Fournage, président de Firce Capital. Il est ouvert «au cœur d’une zone de chalandise de 225.000 personnes, dotées d’un haut pouvoir d’achat (29 000 euros par an). Le centre commercial dispose donc d’un énorme potentiel de développement et d’évolution.»