(AFP) – Le parquet a fait appel de la relaxe générale au procès de la Landsbanki Luxembourg, filiale d'une banque islandaise accusée d'escroquerie par une centaine de personnes dont le chanteur Enrico Macias, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

Le tribunal correctionnel de Paris avait relaxé le 28 août l'établissement, neuf anciens dirigeants, cadres ou conseillers.

Il leur était reproché d'avoir, principalement en 2007, escroqué une centaine de personnes en France en leur faisant hypothéquer leurs biens contre un crédit versé en partie en liquide, en partie sous forme de placements financiers.

Après la nationalisation de la maison-mère islandaise et la faillite de la filiale luxembourgeoise en 2008, les liquidateurs de Landsbanki Luxembourg avaient entrepris de recouvrer les créances, quitte à mettre en vente les biens hypothéqués.

Enrico Macias, qui a engagé sa villa de Saint-Tropez pour 35 millions d'euros auprès de la banque, avait alors fait éclater l'affaire.

La défense du chanteur a salué dans une déclaration à l'AFP l'annonce de l'appel du parquet, en estimant que la procédure avait mis au jour «des charges sérieuses contre la banque Landsbanki et ses dirigeants».

«Enrico Macias et les autres parties civiles, qui n'ont cessé de dénoncer les manoeuvres de la banque Landsbanki, ont également interjeté appel du jugement dont ils contestent la motivation en droit et en fait», ont ajouté Me Pierre Haik et Me Jacqueline Laffont.