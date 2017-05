par Thierry Labro

L'or de demain sera le code génétique. Les chercheurs d'or s'appellent Google, Apple et Facebook. A coups de centaines de millions de dollars, les géants de la technologie ringardisent les rois de l'industrie pharmaceutique.

Une montre ou une bague connectée permettra bientôt de contrôler la glycémie, voire toute une série de facteurs liés à la santé.

Repérer une maladie avant qu'elle ne survienne accélérera la prise en charge et le traitement. Et diminuera les coûts pour la solidarité nationale, espèrent secrètement ceux qui gèrent les finances publiques.

Dans le cadre du cancer, le changement est spectaculaire: une poignée de cellules malades suffiront où il en faut aujourd'hui des centaines de millions pour le détecter.

Trois ans de veto ministériel

Quel est le rapport avec les Laboratoires réunis et la ministre de la Santé? La détection. FastTrack Diagnostics, la filiale du laboratoire dirigé par Bernard Weber et Udo Margraff, repère 30 agents pathogènes des maladies infectieuses grâce à son kit de diagnostic.

Commercialisé sous 70 marques dans 80 pays, principalement des pays en voie de développement, le kit intéresse la fondation de Melinda et Bill Gates. La PME qui emploie 65 personnes au Luxembourg pourrait devenir un géant «made in Luxembourg», voire élargir ses activités à la détection d'autres maladies.

Sauf que Lydia Mutsch s'y oppose depuis trois ans.

Du coup, les deux pharmaciens ont saisi le Tribunal administratif et obtenu gain de cause le 27 avril. Ce premier jugement leur permettrait en théorie d'élargir leurs activités à l'anatomie pathologique. Mais il bouscule aussi le projet de loi sur la réforme de la Santé que la ministre a présenté en décembre.

Une "masse critique" essentielle

Selon le texte toujours en discussions à la Chambre des députés, cette spécialité médicale sera «réservée» au Laboratoire national de santé (LNS). Son service a pour but de diagnostiquer le cancer et les lésions précancéreuses dans les différents organes d’un patient, les lésions inflammatoires banales ou spécifiques et des lésions pseudotumorales et les malformations.

Personnalité invitée à appuyer la démarche de la ministre, le professeur Pétein rêve à voix haute que le LNS devienne le futur «centre de diagnostic médical», génétique et biologie moléculaire comprises. Le spécialiste défend cette exclusivité au nom du besoin d'une «masse critique en terme de nombre d’analyses, de spécialisation des anatomopathologistes et des techniciens, de mise à disposition des équipements techniques les plus performants».

Dans le même texte explicatif, un autre professeur, Martin Lammens, médecin-spécialiste en neuropathologie, voit dans cet institut national dans le domaine de l’anatomie pathologique «une excellente source de données épidémiologiques qui peuvent former d’excellents outils pour organiser et gérer des mesures positives pour la santé publique. Il faut penser dans ce cadre par exemple à la médecine préventive comme le dépistage du cancer du col de l’utérus et du cancer colorectal, et aux besoins pharmaceutiques.»

Un plan B qui fonctionne déjà

Dans les 22 pages du jugement, le tribunal reprend à son compte les arguments de maître Marc Glodt: le LNS sous-traite certaines de ces 50.000 analyses annuelles à l'étranger, faute de pouvoir les assurer lui-même. Ce sont le Collège médical et la commission consultative des laboratoires qui l'affirment.

Autrement dit, difficile pour la ministre de plaider que le LNS répond aux besoins du marché national et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir le marché à des laboratoires privés.

La ministre, qui a déjà dit qu'elle voulait donner de nouveaux moyens budgétaires au LNS pour éviter cela, a jusqu'au 12 juin pour interjeter appel, elle n'a pas tranché.

Les deux pharmaciens à la tête des Laboratoires réunis ont déjà un plan B qui fonctionne. Après avoir étudié tous les environnements réglementaires autour du Luxembourg, les deux hommes ont créé une nouvelle filiale à Trèves, qui emploie dix personnes. Accréditée auprès des autorités allemandes, elle leur permet de poursuivre leur développement, quasiment sans bouger du Luxembourg.

Que la ministre modifie son projet ou fasse appel.

