Alexa Ballmann sera une des trois femmes à participer au comité chargé par le gouvernement de veiller à ce que le déconfinement se déroule au mieux pour les professionnels. Et la présidente de Jonk Handwierk n'entend pas rester muette.

La voix des jeunes artisans au milieu du déconfinement

Décider des premières mesures de déconfinement est une chose. Le Premier ministre, Xavier Bettel (DP) l'a fait mercredi. Mais à l'heure où le Luxembourg est encore fébrile face au covid-19 (68 décès et 205 patients hospitalisés), quels seront les effets secondaires de la reprise des diverses activités? C'est pour suivre ces impacts que le gouvernement a décidé de constituer un groupe de six personnalités au profil varié. Et autour de la table, Alexa Ballmann, présidente de la plateforme Jonk Handwierk ("Jeunes artisans").

L'esthéticienne en a été informée mercredi. Et passée la surprise, elle a pris la mesure de ce qui l'attendait. «Je serai la voix de l'artisanat et, en particulier, de ces jeunes chefs d'entreprise qui ont eu le courage de se lancer dans la reprise ou la création d'une activité et qui se retrouvent pris dans cet ouragan. Car avant que l'un ou l'autre de ces artisans de moins de 40 ans ne relève le rideau de son commerce, ne remette en route ses machines ou s'occupe à nouveau de ses clients en appliquant les fameux gestes barrières, il y a encore des choses à régler.»

Petit tour de table La parité y est presque, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut avoir l’œil dans la composition du comité de suivi du déconfinement mis en place par le gouvernement. De grands noms, de grandes fonctions et surtout une diversité de points de vue qui pourra être enrichissante dans l'analyse. Seront réunis : Nora Back – Présidente de la Chambre des salariés

– Présidente de la Chambre des salariés Alexa Ballmann – Présidente du JHL (Jonk Handwierk)

– Présidente du JHL (Jonk Handwierk) Luc Frieden – Président de la Chambre de commerce

– Président de la Chambre de commerce Erny Gillen – Expert en éthique

– Expert en éthique Claudia Monti – Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg (Ombudsman)

– Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg (Ombudsman) Gilbert Pregno – Psychologue et Président de la Commission consultative des droits de l’homme

– Psychologue et Président de la Commission consultative des droits de l’homme René Schlechter – Président de l’Ombuds-Comité pour les droits de l’enfant (ORK)

– Président de l’Ombuds-Comité pour les droits de l’enfant (ORK) Prof. Claus Vögele – Professeur titulaire Psychologie de la santé à l’UNI

D'accord, les chantiers reprennent ce lundi 20 avril. Mais tous les artisans ne seront pas concernés par cette relance de l'activité. Coiffeurs, fleuristes, graphistes... «Et les temps sont durs», rappelle celle qui, du matin au soir, reçoit des appels de ses homologues sans rentrée d'argent depuis des semaines et qui voient les factures tomber. «Ce n'est pas parce qu'un artisan a plus que neuf ou dix salariés qu'il est riche, tacle la jeune femme en écho aux propos polémiques du ministre du Travail, Dan Kersch (LSAP).

Alors oui, avant de parler masques, gants, peur de croiser l'autre, il faut discuter des aides accordées aux PME, TPE et indépendants. «Dans ce que nous avons vu des aides du gouvernement, on a vraiment l'impression d'avoir été -au mieux- oubliés, -au pire- dédaignés.» Car si les salariés bénéficieront du chômage partiel, le chef d'entreprise d'une structure de moins de 10 salariés ne touchera que 5.000 euros en tout et pour tout, quand ce n'est pas 2.500€ seulement pour les indépendants. Une aide malheureusement pas ouverte à tous, déplorent certains.

Les initiatives poussent

«Très difficile», estime Alexa Ballmann. Qui entend donc militer au sein du groupe désigné par le gouvernement pour que celui-ci soutienne un peu plus «ceux qui ont osé, créé des emplois et produit des richesses pour l'ensemble du pays jusqu'à cette crise du covid-19. «Pas un cadeau, mais un soutien à hauteur des enjeux.» Après tout, avec ces quelque 7.500 entreprises et ces 94.000 personnes, l'artisanat ne représente-t-il pas le premier employeur et formateur du pays?

Et pour demain? Bien sûr que Jonk Handwierk et ses membres sont préoccupés par la santé de celles et ceux qui reprendront le travail. Pour les protections (au-delà des 3,5 millions distribués aux habitants), la présidente des jeunes artisans se réjouit de l'action de l'armée et de la Chambre des métiers qui mettent en place une vaste distribution, depuis ce vendredi au Findel, pour le secteur du bâtiment d'abord. Mais d'autres initiatives sont à souligner. Comme ces guides rappelant les attitudes sanitaires à adopter qui sont rédigés ici et là en fonction des missions ou la création, toujours via la Chambre des métiers, d'un groupement d'achats pour passer une commande globale de masques à meilleur tarif, etc.

«Le Jonk Handwierk entretient une bonne collaboration avec le gouvernement, et notamment le ministre des Classes moyennes. Je suis persuadé que cela nous amènera à élaborer ensemble des solutions et pistes de sortie du confinement adéquates et en temps voulu» , veut maintenant positiver celle dont le salon d'esthétique est à l'arrêt depuis près d'un mois.







