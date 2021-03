Bien qu'attendues «dans les mois à venir», les fermetures massives d'entreprises en raison de la crise sanitaire n'ont pas eu lieu en janvier, indique mercredi le Statec. Seules 120 sociétés ont ainsi mis la clé sous la porte, contre 154 un an plus tôt.

La vague de faillites ne frappe toujours pas

La protection offerte par l'Etat aux entreprises porte encore ses fruits. Avec 120 entreprises ayant cessé leur activité en janvier 2021, selon les données publiées lundi par le Statec, le niveau reste inférieur à celui enregistré un an plus tôt (154), avant le début de la crise. Une parenthèse qui ne devrait cependant pas durer, l'institut statistique indiquant s'attendre à «une augmentation du nombre de faillites dans les mois à venir», une fois le dispositif étatique peu à peu allégé. Ce que laisse déjà présager Dan Kersch (LSAP), ministre du Travail, en indiquant sa volonté de récupérer pas moins de 31,5 millions d'euros de trop-perçu.

En janvier 2021, outre les sociétés holdings et les fonds de placement, les principales branches d'activité impactées étaient le commerce, les activités spécialisées et l'hébergement et la restauration. Un trio pas si éloigné de celui enregistré un an plus tôt, mais dans des proportions bien différentes en raison des 953 millions d'euros versés par l'Etat aux entreprises en difficultés entre mars et décembre 2020.

Selon les données livrées lundi par le vice-Premier ministre socialiste, quelque 15.380 sociétés ont bénéficié du chômage partiel au cours de l'année écoulée, une aide qui a permis le versement d'une partie des salaires de 151.322 salariés. Une béquille amenée à réduire la voilure à partir de mai 2021, date à laquelle les entreprises devront «assumer leurs responsabilités et dire la vérité sur le devenir de leur activité vis-à-vis de leurs salariés». L'été devrait donc être le moment-clé pour vérifier si le Luxembourg assistera à une vague de faillites ou à un tsunami.

