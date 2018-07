Le gouvernement luxembourgeois envisage l'introduction d'une taxe sur les boissons sucrées pour des raisons sanitaires, mais est-elle vraiment efficace? A-t-elle vraiment un impact sur la consommation? Une nouvelle étude du Liser révèle l'efficacité d'une mesure fiscale visant les boissons sucrées.

La taxe sur les sodas porte ses fruits

Nadia DI PILLO Le gouvernement luxembourgeois envisage l'introduction d'une taxe sur les boissons sucrées pour des raisons sanitaires, mais est-elle vraiment efficace? A-t-elle vraiment un impact sur la consommation? Une nouvelle étude du Liser révèle l'efficacité d'une mesure fiscale visant les boissons sucrées.

Des chercheurs de l'Université de New York et du Liser (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) ont réalisé une étude pour évaluer les premiers effets de cette mesure au Chili, pays qui a introduit cette taxe sur les boissons gazeuses en 2014. Ils ont observé et analysé les données sur les achats d'épicerie des ménages chiliens pendant trois ans avant l’introduction de la taxe et pendant un an après.



Les résultats montrent que, bien que l'incitation fiscale soit relativement faible, l'achat de boissons à plus forte teneur en sucre a diminué, en particulier dans les groupes socio-économiques élevés.

De plus, l'étude révèle une diminution globale de 21,6 % du volume d'achat mensuel des boissons gazeuses sucrées plus taxées. Parmi les groupes socio-économiques moyens et élevés, le volume mensuel des achats a diminué respectivement de 16 % et 31 %. «Il y a eu une réduction de 12 % du volume d’achat pour le groupe socio-économique faible. Cependant, cela est statistiquement insignifiant», note le Liser dans une note publiée cette semaine.

Selon Marc Suhrcke, professeur de «Global Health Economics» à l’Université de York et chercheur au Liser, «les résultats suggèrent que la politique fiscale chilienne a peut-être été efficace pour réduire la consommation de boissons sucrées, mais pas nécessairement pour réduire les inégalités socio-économiques en matière de santé liée à l’alimentation». D'après lui, d'autres évaluations sont nécessaires pour analyser l'effet de la politique sur l'achat de boissons gazeuses à long terme ainsi que pour évaluer l'impact sur les résultats de santé.

Bientôt une taxe luxembourgeoise?

Comme le rappelle le Liser, un nombre croissant de villes et de pays ont adopté des taxes sur les boissons sucrées afin de lutter contre la consommation de sucre, qui est responsable de l'augmentation du taux d'obésité.

Au Chili, la politique visait toutes les boissons non alcoolisées auxquelles des colorants, des arômes ou des édulcorants ont été ajoutés. Pour les boissons ayant une teneur en sucre ajouté de 6,25 grammes par 100 ml ou plus, la taxe existante a été augmentée de 13 % à 18 %, tandis que pour celles en dessous de ce seuil, la taxe a été réduite de 13 % à 10 %, produisant une différence fiscale de 8 %.

Par exemple, le changement de taxe, s'il est entièrement transmis au consommateur, ferait passer le prix d'une boisson sucrée de 500 ml de 500 pesos (0,66 euro) à 525 pesos (0,69 euro) et ferait passer le prix d'une boisson non sucrée de même prix à 485 pesos (0,60 euro).

Au Luxembourg, la ministre de la Santé, Lydia Mutsch, a proposé l'idée d'une taxe sur le sucre en août 2017. Selon le Liser, les pourparlers sont toujours en cours; il n'est pas encore prévu d'adopter une telle mesure, du moins pas sous l'actuel gouvernement.

