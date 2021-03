Si le Fonds monétaire international reconnaît que le Luxembourg «a relativement bien résisté à la pandémie», l'organisme international tire une nouvelle fois le signal d'alarme sur la question du logement, exhortant les autorités à développer une offre abordable.

La surchauffe guette le marché de l'immobilier

Salué par le FMI pour sa gestion de la pandémie et pour avoir «enregistré des performances bien meilleures que celles de la zone euro», le Luxembourg se voit encore une fois malmené pour la situation de son marché de l'immobilier. Dans son avis annuel publié lundi, l'organisation mondiale chargée d'assurer la stabilité du système monétaire estime que «les risques (...) ont encore augmenté», référence à la hausse de 14% des prix au cours des douze derniers mois.

S'il estime que «l'introduction de limites différenciées pour le ratio prêt/valeur» vouée à freiner l'endettement des ménages constitue «un pas dans la bonne direction», le FMI ne peut que constater «l'augmentation rapide des prix des logements et des prêts hypothécaires». Un phénomène qui, s'il devait perdurer, devrait aboutir à de nouvelles mesures destinées à améliorer «l'inclusivité sur le marché du logement». Autrement dit, le développement d'une offre abordable.

Des recommandations que tente d'ores et déjà de suivre le gouvernement en mettant en oeuvre son nouveau leitmotiv, à savoir la mise en oeuvre de grands projets composés de plusieurs centaines d'unités de logement vouées à rester entre les mains des autorités publiques. Objectif: ne plus alimenter le marché privé avec des biens bâtis à partir de fonds étatiques. Une stratégie récente qui s'incarne par le statut «d'intérêt général» accordé pour l'heure aux projets d'Elmen et de «Wunne mat der Woolz» et qui le sera aussi prochainement pour le site de «Neischmelz».

A noter que le FMI est loin d'être la seule institution à tirer le signal d'alarme sur la question du logement au Luxembourg, le sujet étant régulièrement pointé du doigt. Que ce soit par la Commission européenne ou la CSSF qui, dans son dernier rapport annuel, soulignait qu'en 2019 «les ménages ont emprunté trois quarts du prix total d'acquisition de leur nouvelle propriété». Tendance à la hausse en raison de l'évolution des prix et «qui n'est pas soutenable en tant que telle, car déconnectée des fondamentaux de l'économie», selon les économistes de la Fondation Idea.

