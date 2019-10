La Suisse retirée de la liste des paradis fiscaux

Hasard du calendrier, les pays du Benelux ont renforcé ce jeudi matin leur coopération en matière de lutte contre la fraude fiscale.

L’attention sera portée davantage sur la digitalisation afin de combattre des nouvelles formes de fraude et anticiper des nouveaux phénomènes dans ce domaine. Depuis 2001, les trois pays du Benelux collaborent étroitement dans le domaine de la fiscalité et de la lutte contre la fraude fiscale transfrontalière.

Sur le terrain, des études conjointes seront réalisées afin de détecter les nouveaux phénomènes de fraude. Les trois pays partageront davantage leurs expériences en matière fiscale et suivront ensemble attentivement les développements européens en la matière. Au moins une fois par an, les administrations fiscales des trois pays tiendront des consultations stratégiques de haut niveau afin de discuter des progrès enregistrés et donner des impulsions.