Le fabricant de systèmes de réfrigération très basse température, basé à Hosingen, va ouvrir sa première usine à l'étranger. Direction l'Inde où les travaux de la nouvelle chaîne de production débuteront dès février 2021.

La success-story de B Medical se poursuit en Inde

Patrick JACQUEMOT Le fabricant de systèmes de réfrigération très basse température, basé à Hosingen, va ouvrir sa première usine à l'étranger. Direction l'Inde où les travaux de la nouvelle chaîne de production débuteront dès février 2021.

La crise covid a mis en lumière le savoir-faire de B Medical Systems. Depuis quelques mois, le spécialiste des chaînes de froid pour vaccins et de la réfrigération médicale a ainsi vu son carnet de commandes boosté comme jamais. Mais depuis quelques semaines, pour trouver ses dirigeants, c'est vers l'Inde qu'il fallait chercher. Car c'est du côté de New Delhi que les choses se sont précipitées pour l'entreprise dirigée par Luc Provost.

«Plus précisément depuis le sommet bilatéral (en visioconférence) entre l'Inde et le Luxembourg le 19 novembre dernier», indique la firme. Ce jour-là, les deux Premiers ministres, Xavier Bettel et Narendra Modi, évoquent la crise covid. C'est alors que le chef de gouvernement luxembourgeois place le nom de B Medical Systems, vantant ses capacités à aider l'Inde à mener à bien sa campagne de vaccination.

Depuis les contacts se sont tissés, les rencontres officielles multipliées et les représentants du site européen de s'envoler vers le pays aux 1,3 milliard d'habitants pour rencontrer les plus hautes instances nationales et régionales. Et c'est ainsi que vient d'être signé un accord prévoyant la construction d'une usine dans l'État du Gujarat, «afin de fournir en Inde des produits de classe mondiale certifiés par la chaîne de froid des vaccins».

«Notre vision est de faire fabriquer et assembler au moins 80% des composants en Inde pour commencer (dans la phase I) et passer à 100% de fabrication de bout en bout en Inde d'ici la phase II. Tous ces produits seront fabriqués en Inde et aucun composant ne proviendra de Chine», signale Jesal Doshi, directeur général adjoint de B Medical Systems.

Huit transferts en avion, visite de neuf villes, 75 rencontres, 10 tests PCR réalisés : les deux semaines de visite en Inde ont été actives pour les dirigeants de B Medical Systems. Photo : DR

La phase I d'expansion de 15 millions d'euros, qui débutera en février 2021, comprendra la mise en place de l'usine. Site qui intégrera une centaine d'emplois d'abord, avec plusieurs centaines d'autres possibilités d'emplois indirects à court terme. Cette usine fabriquera des produits non seulement pour le marché indien, mais servira également les marchés d'Asie du Sud-Est et d'Afrique de l'Est.

Sachant qu'à l'heure actuelle, B Medical est déjà distribuée dans plus de 130 pays, et que quelque 400.000 de ses produits sont actuellement en service sur la planète.

