La stratégie autour de l'IA se met en place

Deux acteurs de la place ont signé un nouvel accord de partenariat qui doit faire du Luxembourg un centre européen de compétences et d'innovation en matière d'intelligence artificielle (IA) appliquée au service de la finance.

(LW) - Lors de son discours sur l'état de la Nation du 8 octobre dernier, le Premier Ministre Xavier Bettel (DP) avait insisté sur l'importance des nouvelles technologies. «L'histoire nous apprend que tous les progrès sont aussi dus à l'innovation, au développement, à la technologie et au développement industriel» avait-il martelé.

Dans cette optique, la coalition DP-Déi Gréng-LSAP prévoit d'ailleurs que d'ici 2023 il est prévu d'investir «trois milliards d'euros» dans notamment la biomédecine ou encore le développement de l'intelligence artificielle. Entre la théorie et la pratique, il n'y a qu'un pas.

Et ce jeudi, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et le Center for Security, Reliability and Trust (SnT) de l'Université du Luxembourg ont signé, en présence du ministre des Finances Pierre Gramegna un accord de partenariat qui contribuera à faire du Luxembourg un centre européen de compétences et d'innovation en matière d'intelligence artificielle appliquée aux techniques de traitement des données financières.

«Renforcer la compétitivité de la place»

Ce partenariat aura une durée minimale de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Le premier projet est intitulé «Automated Compliance Checking and Query Answering for Fund Documents ». Il vise à utiliser l'intelligence artificielle pour extraire les données des documents soumis à la CSSF par les gestionnaires de fonds et vérifier la conformité réglementaire.

«Nous avons récemment franchi la barre du 40.000e prospectus traité, alors que 95 % de cette information est standardisée. Grâce à ce projet, nous serons en mesure d'identifier rapidement les passages qui nécessitent une révision en profondeur, ainsi que ceux qui peuvent être approuvés automatiquement. Cela nous permettra de traiter les données plus rapidement, tout en améliorant la qualité de notre analyse», indique Jean-Pierre Faber, membre du comité exécutif de la CSSF.

Pour assurer le succès du projet, la Commission de surveillance du secteur financier mettra à disposition des experts dans le domaine des fonds d'investissement et de l'informatique; le SnT de son côté apportera son expertise dans le domaine de l'intelligence artificielle.

En s'engageant dans cette direction, «la CSSF souligne non seulement son ouverture à l'innovation technologique, mais contribuera également à renforcer la compétitivité de la place financière du Luxembourg», conclut le ministre des Finances.