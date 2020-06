L'entreprise basée à Troisvierges et spécialisée dans la fabrication de systèmes coulissants en a informé ses 120 salariés. Aucun emploi n'a pu être sauvé, selon un communiqué du LCGB publié ce vendredi.

Économie 2 min.

La société Norbert Keller déclarée en faillite

Jean-François COLIN L'entreprise basée à Troisvierges et spécialisée dans la fabrication de systèmes coulissants en a informé ses 120 salariés. Aucun emploi n'a pu être sauvé, selon un communiqué du LCGB publié ce vendredi.

Effet de la crise du coronavirus ou pas, toujours est-il qu'un drame social se noue dans l'extrême nord du pays. Fondée en 1980 en Belgique, et établie au Luxembourg depuis 1990, la société Norbert Keller AG S.A. va mettre la clé sous le paillasson, entraînant dans sa chute ses 120 salariés. «Aucun emploi n'a pu être sauvé», déplore le syndicat LCGB, ce vendredi via un communiqué.

Une réunion d'information pour le personnel se tiendra lundi. Le syndicat chrétien-social assistera les salariés afin qu'ils puissent toucher le plus rapidement possible les retards de paiement et les indemnités liées à la faillite, ainsi que dans leurs démarches pour la recherche d'un nouvel emploi.

Les banques redoutent une vague de faillites Malgré l'arsenal déployé pour lutter contre la crise liée à la pandémie de covid-19, les professionnels de la finance font appel à l'Etat pour intensifier les efforts destinés à sauver les entreprises en difficulté.

Norbert Keller est une société spécialisée dans les portes et fenêtres coulissantes ainsi que dans la construction de vérandas. A Troisvierges, la production se faisait sur un site de 8.400 m2, tandis que les produits étaient présentés au public dans un espace d'exposition adjacent de plus de 2.000 m2. Un nouveau showroom qui datait seulement de 2017. Depuis 2016, la société possède un site de production en Hongrie ainsi qu'une succursale - Keller Somena - à Dubaï.

Pour rappel, un triste record de 1.263 sociétés avaient été déclarées en faillite en 2019, soit une augmentation de 5,69% par rapport à 2018. Les petites entreprises forment le plus gros contingent de ces 1.263 cas. Depuis 2010, ce sont environ un millier d'entreprises qui disparaissent du paysage économique grand-ducal chaque année. Pour mémoire, selon le Statec, 36.323 entreprises étaient installées au Luxembourg en 2019. Nul doute que cette année, avec la crise du covid-19, le bilan soit plus conséquent encore.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.