La Smart mosellane sera produite en Chine

C'est un tournant majeur pour la Smart: elle va quitter son site de production historique de Hambach «entre 2022 et 2024» pour être fabriquée en Chine. Mais «tous les emplois seront pérennisés» sur le site mosellan, dit le PDG de Smart France.

(AFP) – «On a été convoqués ce matin pour information. On nous a annoncé qu'on arrêtait la Smart entre fin 2022 et 2024, pour un partenariat entre [les constructeurs chinois] Geely et [allemand] Daimler», a indiqué à l'AFP Philippe Simard, délégué syndical FO. Cité par le Républicain lorrain, le PDG de Smart France Serge Siebert a confirmé l'annonce: «Nous ne produirons donc plus de Smart dans le berceau historique qu'était Hambach depuis 1998».

«Tous les emplois seront pérennisés à travers notre nouveau projet industriel qui consistera à créer une nouvelle ligne d'assemblage pour la construction d'un SUV électrique de la marque Mercedes à Hambach», a-t-il ajouté.



Depuis 1998, l'usine Smart de Hambach est le berceau historique de la marque. Près de 800 salariés y produisent la petite voiture citadine. Photo: AFP

Le quotidien mosellan croit savoir que Geely «assemblera dans une nouvelle usine prévue à Hangzhou (ville située à 200 km de Shanghaï) la nouvelle génération de Smart». Daimler, propriétaire des marques Mercedes-Benz et Smart, doit annoncer officiellement ce jeudi matin à Stuttgart l'arrêt de la production sur le site d'Hambach de la Smart et sa future fabrication en Chine.



Selon le quotidien britannique Financial Times, Daimler devrait créer avec Geely, propriétaire de Volvo, une coentreprise pour développer Smart en Chine. Le constructeur automobile allemand ne détaille pas les performances financières des différentes marques, mais d'après le quotidien allemand Handelsblatt, Smart serait déficitaire, contrairement aux très rentables berlines et SUV de Mercedes-Benz.



Le propriétaire de Geely, Li Shufu, a acquis courant février 2018 près de 10% des parts de Daimler, en devenant soudain le principal actionnaire et suscitant les inquiétudes politiques sur les ambitions de Pékin.



«Regarder devant»



Les 800 salariés du site mosellan ont obtenu la garantie qu'aucun emploi ne serait menacé par ce changement de stratégie industrielle. «Il y aura du travail pour tout le monde, on est en pleine transformation du processus de production», s'est félicité Mario Mutzette, délégué syndical CFE-CGC.



Daimler avait annoncé en mai 2018 investir 500 millions d'euros sur le site mosellan pour produire, à partir de 2020, pour la première fois en France, un des modèles électriques Mercedes. «L'usine Smart à Hambach obtient un nouveau rôle dans le réseau de production international de Mercedes-Benz: nous y produirons dans le futur une voiture électrique compacte de Mercedes-Benz de la nouvelle marque EQ», a commenté un porte-parole du groupe auprès de l'AFP.



«Ainsi, Mercedes-Benz s'appuie sur l'expérience large de l'usine de Hambach dans la fabrication de voitures électriques», a-t-il assuré. Parmi les investissements prévus figurent «un nouvel atelier de peinture et un nouvel atelier de ferrage qui vont nous permettre de produire n'importe quel véhicule», a souligné M. Mutzette. «Si demain Mercedes crée un nouveau véhicule, notre usine aura les capacités de le fabriquer», a-t-il ajouté.



Pour le syndicaliste CFE-CGC, l'accord obtenu en 2015 sur une hausse du temps de travail sans contrepartie financière a permis à l'usine «de rentrer dans le giron de Mercedes». «On récolte les fruits de notre flexibilité et de nos efforts», a-t-il estimé.



Les salariés de Smart France avaient accepté le Pacte 2020, qui prévoyait le retour à 39 heures de travail hebdomadaire, payées 37, avec un rétablissement prévu des 35 heures en 2020. La mesure, entrée en vigueur en octobre 2016, s'est traduite par une réduction des RTT pour les cadres à partir de 2017.



L'annonce de l'arrêt de la fabrication en Moselle, «c'est de l'émotion. Les salariés n'ont fait que des Smart pendant vingt ans. Hambach, c'est le berceau de la Smart, mais il nous faut regarder devant», a reconnu M. Mutzette. Daimler a vendu 130.000 voitures Smart en 2018, année du 20e anniversaire des biplaces. Les voitures sont actuellement produites sur deux sites: à Hambach et en Slovénie, dans l'usine de Novo Mesto. D'ici à 2020, Smart convertira l'intégralité de sa gamme à l'électrique.