L'Italie a choisi de mettre le thème de la ville intelligente au coeur de l'édition 2019 de la "Journée du design italien".

La smart city, version italienne

Collectivités locales, services publics et grands groupes privés investissent en ce moment massivement pour créer des villes "intelligentes" et interactives. Les perspectives d'amélioration du quotidien sont telles que les grandes métropoles mondiales se livrent déjà à une véritable course pour décrocher le titre de la ville la plus connectée.



La smart city est indéniablement "Le" sujet au cœur de l'actualité. De nombreux congrès, salons et conférences se développent afin de créer des synergies entre les différents acteurs - start-up, entreprises, territoires - et mettre en avant les dernières innovations en la matière.



Pas étonnant donc que l'Italie ait choisi de mettre ce thème au coeur de la "Journée du design italien". Célébrée dans plus de 100 villes du monde, la journée du design est liée au Salon international du meuble de Milan, l'une des plus célèbres expositions de meubles en bois au monde, qui se tiendra du 9 au 14 avril et à la 22e édition de Triennale di Milano International Exhibition, qui se tiendra du 1er mars au 1er septembre 2019.



Design et ville du futur



Mercredi soir, dans les locaux de la Banque de Luxembourg, la journée du design était donc placée sous le signe de la ville du futur. L'ambassadeur d'Italie au Luxembourg, Rossella Franchini Sherifis, a mis en exergue, à cette occasion, l'interaction entre le design et la ville du futur ainsi que la recherche de solutions innovantes et durables pour répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux. L'Italie, avec ses nombreuses entreprises et PME spécialisées dans l'architecture, la domotique, les matériaux innovants, le design et les nouvelles technologies joue un rôle de première importance dans le développement des villes intelligentes.

Ville la plus "connectée d'Italie, Milan est décidément à l'avant-garde dans ce domaine, comme le rappelle Angelica Donata, chef d'entreprise italienne et coordinatrice internationalisation chez Ance, l'association qui représente l'industrie de la construction italienne. Mais c'est dans toute l'Europe que les projets d'expérimentation voient le jour. "L'enjeu aujourd'hui est de gérer une croissance qui s'accélère avec des villes qui grandissent rapidement. C'est dans ce contexte de forte croissance que la smart city prend toute sa dimension", a déclaré Vincent Bechet, président de LuxReal.



Un des défis majeurs, outre l'aspect technologique, est celui du financement. "La rentabilité économique et financière est évidemment un élément important pour l'avenir des projets de smart city car les projets d'investissements doivent être financés", a rappelé Vincent Bechet, tout en soulignant qu'il y a, avec les smart cities, d'énormes opportunités pour le futur. Il va surtout aussi falloir être "acteur" de la ville connectée, car une des questions clés sera celle de la protection des données à caractère personnel.



"Le data c'est une chose, la protection des citoyens en est une autre, et là il va falloir être vigilant". Vincent Bechet a aussi rappelé que la Banque européenne d'investissement basée à Luxembourg travaille sur toute une palette d'initiatives liées au développement urbain en vue d'améliorer l'accès aux financements.



Mais c'est finalement sur l'aspect humain que Vincent Bechet a mis l'accent lors de la conférence. "La smart city sera inclusive, elle doit se construire autour et avec l'humain." Mieux se déplacer, mieux gérer ses ressources, mieux vivre. Tous les orateurs ont été unanimes pour reconnaître que la ville intelligente devra assurer une approche citoyenne plus inclusive, un accroissement de la qualité de vie urbaine.