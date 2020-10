L'Aleba a obtenu une victoire judiciaire pour qu'un de ses membres, faussement promu cadre supérieur, puisse accéder aux avantages liés à la convention collective du secteur bancaire. Jurisprudence qui devrait faire boule de neige.

La situation s'arrange pour les «faux cadres» des banques

Patrick JACQUEMOT L'Aleba a obtenu une victoire judiciaire pour qu'un de ses membres, faussement promu cadre supérieur, puisse accéder aux avantages liés à la convention collective du secteur bancaire. Jurisprudence qui devrait faire boule de neige.

Le plus grand syndicat de la place financière vient de marquer un point dans un match entamé depuis des années. Ainsi, depuis 2017, l'ALEBA (Association luxembourgeoise des employés de banque et assurance) a obtenu gain de cause pour que l’un de ses adhérents - employé chez Caceis Bank- puisse obtenir le paiement d’heures supplémentaires et bénéficier d’une prime de conjoncture, éléments qui jusque-là lui étaient refusés du fait de son embauche comme cadre supérieur.

Sauf que... Sauf que dans bien des cas, l'ALEBA dénonce des recrutements sous statuts de cadre supérieur qui sont en réalité des leurres. Et des «faux cadres», il en existerait pléthore dans les établissements luxembourgeois. En 2018, le syndicat avait estimé que 27,84% des effectifs du secteur financier se trouvaient dans cette situation. Soit alors 7.385 salariés qui, exclus de la convention collective par leur statut, n'avaient droit ni au paiement des heures supplémentaires, ni à l'attribution de primes dites de fidélité ou aux 8,5 jours de repos supplémentaires indiqués dans la CCT Banque.

«Un intérêt commun pour la Place d'attirer les meilleurs» Alors que le secteur financier reste le principal pilier de l'économie, la question de son attractivité reste au centre des discussions. Pour l'Aleba, principal syndicat de la Place, la nouvelle convention collective doit garantir cette situation, même si «certaines ambiguïtés» demeurent.

Le Tribunal du Travail, visiblement, a été sensible aux arguments de l'ALEBA dans la défense des droits de ce faux cadre de Caceis. Et déjà, annonce le syndicat, «quatre salariés à la Banque de Rothschild ont été aussi réintégrés dans la convention collective, suite à un accord trouvé avec leur direction». Signe que les temps changent sur cette problématique.

D'ailleurs, l’ALEBA constate que, ces derniers temps, plusieurs employeurs «ont profité de la nouvelle méthode de classification des groupes dans les banques pour réintégrer des salariés dans la convention collective de travail». L'application du texte, en vigueur depuis 2018, ayant permis à des centaines de «faux cadres» d'obtenir les acquis qui leur avaient été amputés.

C'est quoi un cadre supérieur? Pour défendre les «faux cadres», l'ALEBA s'appuie sur les quatre éléments qui sont constitutifs de leur mission. Si l'un vient à manquer, le statut même de cadre supérieur est contestable en Justice. Il faut ainsi pour être reconnu cadre supérieur : - disposer d’un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions;

- exercer un véritable pouvoir de décision effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie;

- agir avec une large indépendance dans l’organisation du travail;

- disposer d'une large liberté des horaires de travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires.





