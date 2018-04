Sa parole publique est rare. Mais Romain Bausch reste le capitaine d'un bateau qui a tangué en 2017 et qui pourrait bien tanguer cette année encore. Ses convictions ont semblé rassurer les assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la SES, jeudi à Betzdorf.

La SES maintient sa stratégie

Quatre ans après avoir cédé la barre à Karim Michel Sabbagh, Romain Bausch «dirige» toujours le vaisseau-amiral de l'économie luxembourgeoise. A 10h40 hier matin, au sous-sol du bâtiment en anneau de la Société européenne des satellites (SES) à Betzdorf, le président du conseil d'administration évoque une «année de transition après les acquisitions de O3B et de RR Media et le recentrage sur deux unités opérationnelles, la vidéo et le réseau, afin de mieux se positionner».

Lui-même à la tête de la SES pendant 18 ans, il reconnaît devant une centaine d'actionnaires que «les résultats financiers, comme ceux de nos concurrents, sont en deçà des attentes et que le cours de bourse, qui a vu l'action perdre 50 % de sa valeur en deux mois, s'en est ressenti.»

En février, le groupe avait annoncé des résultats annuels au dessus de deux milliards d'euros, un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement à 1,3 milliard, une marge opérationnelle à 610,6 millions et un bénéfice net attribuable aux actionnaires à 596,1 millions, tous en baisse par rapport à l'année précédente. Le ratio d'endettement restait tout juste en dessous des 3,3 % prévus.

Première intervention du nouveau p.-d.g.

«Ma conviction est que la stratégie est la bonne et va ramener la société sur le rythme de croissance qui correspond à notre société. Nos cycles d'investissement sont assez longs et mettent quelque temps à porter leurs fruits: 2018 sera encore une année de transition et nous sommes confiants que les investissements des années passées commenceront à produire leurs effets fin 2019-début 2020», explique-t-il.

Pour sa première intervention «publique», de 19 minutes, debout devant les slides du rapport annuel présenté en février, le nouveau p.-d.g., Steve Collar, rappelle un objectif chiffré. Si la croissance des revenus des revenus de la vidéo sera quasiment nulle jusqu'à 2020 (1,35 milliard d'euros par an), celle de la branche «Réseau» augmentera de 5 à 10 % cette année et jusqu'à 35 % en 2020 (de 646 millions à 875 millions d'euros).

Steve Collar a pris les commandes de l'entreprise après Karim MIchel Sabbagh SES

Le chiffre semble assez proche des estimations de revenus tirés d'O3B début 2016, au moment de racheter 100 % de la start-up pour un milliard. Il y a deux ans, l'ex-président-directeur général évoquait 30 millions de dollars de revenus par satellite et par an, soit 480 millions de dollars.

Quinze administrateurs seulement L'assemblée générale a approuvé la réduction à quinze du nombre d'administrateurs de la SES. Le mandat de l'ancien directeur de la Sofina, le Belge, Marc Speeckaert, se terminait et n'a donc pas été renouvelé. Marcus Bicknell, dont le mandat courait jusqu'en 2020, a accepté de se retirer pour permettre la réduction à 15 membres, dont cinq des trois entités de l'Etat (Etat, Spuerkeess et SNCI). Voici la composition du CA, avec, entre parenthèses, la date de la fin de leur mandat). Président: Romain Bausch (2019); vice-présidents: François Tesch (2019) et Jean-Paul Zens (2020); membres: Serge Allegrezza (2021), Marc Beuls (2020), Victor Casier (2019), Hadelin de Liedekerke Beaufort (2021), Tsega Gebreyes (2019), Conny Kullman (2021), Ramu Potarazu (2020), Kaj-Erik Relander (2020), Anne-Catherine Ries (2020), Jean-Paul Senninger (2021), Françoise Thoma (2019), Katrin Wehr-Seiter (2021).

Avec la première génération de vingt satellites de Thales, à moyenne orbite, la société luxembourgeoise aura un positionnement unique dans toute l'industrie. Même le gouvernement américain s'y intéresse de près depuis les premières démonstrations à Tampa en Floride, en décembre 2014.

A terme, la dimension hybride MEO-GEO combine meilleure latence et couverture de très haute qualité, utile pour les services météorologiques américaines, qui l'utilisent pour prévenir les catastrophes climatiques sur certaines îles ou dans des zones de conflits ou d'aide humanitaire.

Un secteur en plein bouleversement

En réalité, personne ne sait vraiment jusqu'où l'industrie du satellite et de l'espace va se réinventer, ni même qui seront les acteurs majeurs de demain.

Mercredi, à la veille du rendez-vous avec les actionnaires, le conseil d'administration de la SES a même organisé une réunion de deux fois quatre heures pour explorer les tendances, les technologies et les business models. La constellation «O3B» pourrait se retrouver en concurrence avec cinq constellations à basse orbite, dont OneWeb de Greg Wyler associé à Intelsat et à l'énorme fonds d'investissement japonais Softbank ou celui qu'Elon Musk veut créer à partir de Space X et qui consiste en 4.400 satellites à basse orbite.

Les principales décisions des deux AG Réduction du dividende de 40%. Comme cela avait été annoncé en février, la SES a rompu avec sa générosité légendaire pour réduire le dividende à 0,80 euro pour les actions de type A. Soit 368 millions d'euros distribués aux actionnaires.



Réduction du nombre d'administrateurs à 15 (voir ci-dessus).



Approbation des développements, des résultats financiers, du rapport de PwC, des pertes et profits et des affectations et de la rémunération (inchangée par rapport à 2016 des administrateurs).



Possibilité de racheter 20 millions d'actions A ou FDR (pour 5 à 25 euros contre 15 à 35 un an plus tôt) et 10 millions d'actions B (pour 2 à 10 euros contre 6 à 14 euros un an plus tôt).



Possibilité de déplacer le siège social de la société au Luxembourg.



La création d'un capital autorisé de 57 millions d'actions au maximum (38 de classe A et 19 de classe B) dans les cinq ans est un moyen de procéder à une augmentation de capital sans avoir à suivre la procédure légale traditionnelle.



Adaptation des statuts de la société à la nouvelle version de la loi sur les sociétés, ce qui devrait être fait avant août.



Seulement quand les autres pourraient lancer leurs projets, la SES aura mis en fonction sa deuxième génération de satellites O3B, ceux qu'elle a annoncé avoir achetés pour environ 750 millions de dollars en septembre dernier chez Boeing alors que les analystes annonçaient un match Orbital ATK-Thales pour ce marché. Mieux, même.

A partir du moment où la première génération est opérationnelle, la SES peut continuer à signer des contrats, puisque les deux générations fonctionneront ensemble pendant un temps. C'est un peu comme si la SES allait ouvrir une autoroute de la communication à vingt fois une voie et que la deuxième génération de sept satellites, dix fois plus puissante au moins, prépare donc un élargissement à... 90 voies. Les clients pourraient ne pas avoir conscience de la voie sur laquelle ils circulent à pleine vitesse.

Des scores nord-coréens

Après deux heures d'explications, les points soumis au vote sont adoptés à plus de 98 % des voix sauf trois qui concernent le renouvellement du mandat de trois administrateurs (Hadelin de Liedekerke Beaufort 85,60 %, Serge Allegrezza 87,80 %, Jean-Paul Senninger 87,80 %). Seuls signes visibles du trouble de quelques actionnaires avec une ou deux questions parfois acerbes.

Du côté de la SES, on préfère regarder le succès, il y a une semaine, de l'émission d'une obligation européenne de 500 millions d'euros à 1,16 % ou le maintien de la notation de Moody's.

A 13h11, le président du conseil d'administration peut enfin lever la séance. Avec une promesse. «Nous vous promettons... de venir l'an prochain avec davantage de vidéos et d'illustrations pour vous montrer concrètement à quoi nous travaillons et rendre ces discussions encore plus vives et intéressantes.»

