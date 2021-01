Si un plan social a été signé le 13 décembre dernier au sein de la banque canadienne, 43 salariés restent à ce jour dans l'expectative. Raison pour laquelle l'Aleba a donné son accord pour l’extension du plan social.

La restructuration de RBC attendra encore

(ASdN) - Le plan social joue les prolongations. Le syndicat Aleba a annoncé lundi avoir donné son accord pour l’extension du plan social, signé le 13 décembre dernier au sein de RBC Investor & Treasury et qui arrivait à terme à la fin du mois de janvier.

Si 201 employés de la banque canadienne à Belval étaient initialement concernés par ce plan social, ils sont en effet encore 43 dans l'expectative. Ces salariés, qui travaillent à Belval, ne seront néanmoins pas fixés sur leur sort avant le 30 avril prochain, nouvelle date de fin des négociations.

Bien que le syndicat ait validé cette prolongation, cette décision n'a pas été prise sans contreparties. Chaque salarié qui retrouve un travail durant cette période de négociations doit ainsi pouvoir être «dispensé de prestation de préavis tout en conservant l'ensemble de ses indemnités financières, légales et extralégales», précise ainsi l'Aleba dans son communiqué.

Pour Roberto Mendolia, il s'agit là d'un «message clair» envoyé aux directions des entreprises et aux organisations patronales. Selon le président de l'Aleba, il n'est en effet «pas question que les droits et les intérêts des salariés des entreprises du secteur financier soient diminués» dans un contexte socio-économique compliqué.

Pour rappel, RBC compte environ 1.000 employés permanents et contractuels au Luxembourg, travaillant dans les services d'actifs, les services administratifs et les services informatiques pour des clients institutionnels mondiaux. La filiale de Belval de l'une des plus grandes banques canadiennes était néanmoins déjà fragilisée avant la pandémie sanitaire. En témoigne le dernier plan social en date de la banque canadienne, en décembre 2019 au cours duquel 201 postes avaient été supprimés.

