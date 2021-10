La start-up luxembourgeoise Gamma AR a trouvé une solution 3D pleine d'astuce pour faire avancer au mieux les étapes de construction d'un bâtiment. Utile et économe.

Nouvelles technologies

La réalité augmentée s'invite sur les chantiers

La start-up luxembourgeoise Gamma AR a trouvé une solution 3D pleine d'astuce pour faire avancer au mieux les étapes de construction d'un bâtiment. Utile et économe.

(pj avec Thomas KLEIN) Pas simple de coordonner tous les corps de métier sur un chantier. Entre l'architecte, le client, le chef de chantier, le plombier, le plâtrier et le peintre, chacun va avoir forcément la vision globale des travaux et du rendu final. Enfin, ça c'était avant que Gamma AR ne se mêle de l'affaire. Ainsi, cette start-up luxembourgeoise a-t-elle mis au point un logiciel bien utile pour que chacun comprenne pourquoi sa mission a ainsi été définie, non seulement avec plan à l'appui mais surtout une vision de l'achèvement espéré.

La solution a été développée pour fonctionner sur ordinateur, mais surtout sur les tablettes ou des téléphones mobiles plus en usage sur les chantiers de construction. Il suffit alors juste à l'artisan de pointer l’œil de sa caméra vers un endroit précis et le programme de réalité augmentée «projette» alors les plans de construction à l'écran. "Le principe de base de cette technologie est un peu comparable à celui de Pokémon GO, explique Caner Dolas, l'un des fondateurs de la société. Sauf qu'ici, aucun monstre virtuel n'apparaît, juste des canalisations ou des épaisseurs de matériaux.»

Autre avantage de cette solution, elle permet aux ouvriers de ne plus avoir à déballer et essayer de comprendre les indications portées sur un plan papier. Rien de tel que des plans en 3D pour mieux saisir l'objet du travail demandé, avec une gestion des informations sur les bâtiments (BIM). «Il s'agit donc de proposer un plan numérique tridimensionnel mais dans lequel sont stockées les propriétés des différents objets. On voit alors un mur mais avec le matériau désiré, les dimensions voulues, et la qualité du tuyau à installer (diamètre, longueur, matière...), etc», poursuit Caner Dolas.

Afin de localiser précisément les différents objets et ainsi déterminer où la prise de courant, par exemple, doit être placée précisément, le programme utilise les capteurs disponibles dans les tablettes et les téléphones portables usuels. «Il faut imaginer que les derniers iPads et iPhones, notamment, sont équipés de capteurs lidar comme ceux utilisés dans la conduite automatisée pour la détection de la profondeur. Cela permet de surcharger les informations numériques sur les réalités avec encore plus de précision», explique Jayan Jevanesan, l'autre cofondateur de Gamma AR.

Le logiciel intègre non seulement la vision finale mais aussi des indications sur les matériaux à installer. Photo: Anouk Antony

Autre avantage de ce logiciel : à tout moment, il est possible de comparer entre l'état du chantier et les plans. Les défauts peuvent être enregistrés sur place et les modifications ou réparations à entreprendre être directement signifiées via le programme. De fait, selon les jeunes startupers, leur solution pourrait permettre d'économiser jusqu'à 10 % des coûts de construction. En effet, l'outil permet d'éviter les erreurs ou de les corriger à un stade précoce.

En outre, les gestionnaires de la construction peuvent utiliser l'outil pour surveiller et documenter l'avancement de la construction. Des photos de chaque étape de la construction, par exemple, peuvent être stockées sur la plateforme. «De cette façon, même quatre ans après l'achèvement, vous pouvez vérifier si telle étape de la construction a été effectuée correctement si d'éventuels défauts apparaissent», souligne Caner Dolas.

Un peu donc comme si «un jumeau numérique» avec toute l'évolution du bâtiment existait. «Ce qui peut donner de la valeur à la revente d'ailleurs...»

Avec le soutien d' Husqvarna... D'un côté un jeune architecte Canner Dolas, de l'autre l'informaticien luxembourgeois Jayan Jevanesan et au milieu un projet d'étude à l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle. Leur start-up allait émerger de cette collaboration. En 2019, les voilà qui obtiennent le soutien du programme Fit4Start de Luxinnovation.

Depuis, leur solution informatique a déjà été utilisée sur quelque 2.400 projets de construction, et Gamma AR compte déjà 44 entreprises clientes. Des sociétés du bâtiment établies aussi bien en Europe qu'en Australie ou au Brésil. Si la start-up compte actuellement cinq employés, elle compte doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année. L'idée étant de se renforcer commercialement (pour conquérir de nouveaux clients) mais aussi recruter davantage d'informaticiens (afin de poursuivre le développement du logiciel).

Pour financer sa croissance, l'entreprise a conclu avec succès un tour de table d'un million d'euros en septembre dernier. L'un des principaux investisseurs est la branche capital-risque d'Husqvarna, le groupe suédois fabriquant notamment des équipements de coupe pour le secteur de la construction.

