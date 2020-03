Depuis le début des mesures de confinement imposées par le gouvernement, les consommateurs se ruent sur les sites de e-commerce. Face à la multiplication du nombre de colis, la compagnie publique doit s'adapter.

La Poste submergée par les commandes en ligne

(DH avec Mara Bil0) - 125.000 colis par semaine. La Poste annonce, ce jeudi, distribuer actuellement autant de colis en ce printemps naissant que pendant la période des fêtes de Noël. En cause, le confinement imposé par le gouvernement qui incite les consommateurs à faire leurs achats en ligne.



C'est ainsi qu'au cours des deux dernières semaines, le nombre de colis livrés a augmenté de 22% par rapport à l'année dernière, a annoncé la compagnie publique qui s'attend même à une augmentation de 28% la semaine prochaine. Avec cette multiplication des commandes, la durée de stockage des colis dans les bureaux de poste a été portée de 14 à 30 jours, explique encore la Poste. C'est ainsi que les colis destinés aux entreprises, commerces et restaurants, des enseignes actuellement fermées, resteront en dépôt et seront livrés une fois les mesures gouvernementales levées.

Le plus important employeur du pays signale encore que les inscriptions aux services PackUp et PackUp Home sont aussi en hausse. 90.000 clients ont déjà été séduits par ces offres alors que le site corona.letzshop.lu connaît lui aussi un beau succès. En effet, la plateforme de vente en ligne qui s'adresse aux personnes vulnérables, et récemment mise sur pied, a déjà reçu plus d'un millier de commandes en cinq jours.





