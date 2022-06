La ministre des Finances Yuriko Backes évoque les défis auxquels est confrontée la place financière et l'impact des crises actuelles sur le budget.

Entretien avec Yuriko Backes

«La place financière a beaucoup changé»

Thomas KLEIN

A peine entrée en fonction, la ministre des Finances Yuriko Backes doit non seulement faire face aux crises géopolitiques mais aussi aux défis budgétaires qui en découlent.

De plus, avec la réforme globale prévue de l'imposition des entreprises, les initiatives de l'UE comme la directive «Unshell» et l'examen du Gafi à l'automne, une année décisive se profile pour la place financière.

Yuriko Backes, vous êtes en fonction depuis environ six mois. Il est temps de faire un premier bilan. Il y a beaucoup de chantiers sur la place financière. Auriez-vous souhaité des débuts plus calmes ?

Lorsque j'ai commencé, je savais ce que cette fonction impliquait. C'était donc un saut dans le vide, mais entre-temps, j'ai pris mes marques. En effet, l'entrée en fonction a dû se faire rapidement, compte tenu des circonstances, car il s'est passé beaucoup de choses, notamment avec la guerre en Ukraine et l'explosion des prix de l'énergie.

En tant que ministre des Finances, j'ai en tout cas été ravie de constater que notre pays a très bien traversé la pandémie et que j'ai pu commencer mon travail sur des bases solides, notamment en ce qui concerne les finances publiques. En effet, il s'agissait dès le départ de s'attaquer aux défis que les gens, mais aussi les entreprises, ressentent dans leur vie quotidienne. Avec les mesures du «Energiedësch» et du «Solidaritéitspak», le gouvernement a adopté des réponses ambitieuses à ces défis à court terme. Par ailleurs, il a fallu continuer à travailler sur de nombreux dossiers au cours des derniers mois, tant au niveau national qu'européen et international, et mettre en œuvre les sanctions de l'UE contre la Russie.

Prise sur le vif : Yuriko Backes en discussion avec le ministre belge des Finances Vincent van Petegem (à droite) lors de la réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe à Luxembourg à la mi-juin. Photo: AFP

L'économie mondiale s'est à peine remise de la pandémie qu'elle est déjà confrontée à la crise suivante. Contrairement à la crise financière, les banques de notre pays s'en sortent très bien jusqu'à présent. Pensez-vous que cela va durer ?

La place financière luxembourgeoise représente depuis des années un tiers de notre produit intérieur brut et génère une grande partie de nos recettes fiscales. Je me réjouis donc que les banques s'en sortent bien dans ce pays. D'un autre côté, il s'agit de préserver et de développer l'attractivité du site.

Le secteur financier a en outre surmonté de nombreuses crises - je me souviens de la crise de 2008 - et en a tiré des leçons, souvent en dépit de sombres pronostics. Aujourd'hui, l'industrie financière européenne est plus résistante, même si cela a pu entraîner des coûts supplémentaires à court terme.

La place financière luxembourgeoise génère une grande partie de nos recettes fiscales.

Notre place financière luxembourgeoise reste l'une des premières au monde. Le Luxembourg a toujours su évoluer et développer une expertise dans de nouveaux domaines, comme par exemple récemment dans les fonds d'investissement alternatifs. Les échanges réguliers avec les représentants de la place financière me rendent en tout cas confiant pour l'avenir.

L'association bancaire ABBL se plaint que les établissements financiers ne sont pas assez rentables ici, surtout en comparaison avec leurs concurrents américains. A quoi cela est-il dû selon vous ? Les banques au Luxembourg et en Europe sont-elles trop petites ? Vous attendez-vous à ce que la consolidation se poursuive ?

Le manque de rentabilité des banques ne concerne pas seulement le Luxembourg, mais l'Europe dans son ensemble. L'environnement de taux d'intérêt négatifs qui a prévalu jusqu'à présent n'a certainement pas aidé, et le volume des exigences réglementaires représente un défi majeur pour de nombreuses banques.

À cet égard, le Luxembourg s'est toujours engagé en faveur de règles intelligentes au niveau de l'UE, afin que le secteur financier de l'UE reste compétitif au-delà des frontières nationales. En outre, de nombreuses banques doivent réaliser des investissements dans le domaine de la numérisation afin de pouvoir faire face à une concurrence saine avec le secteur FinTech, par exemple, et les coûts restent par conséquent élevés.

Selon la ministre des Finances, les perspectives de la place financière restent bonnes malgré les crises. Phto: AFP

En ce qui concerne la consolidation du secteur bancaire, il s'agit d'un processus naturel qui dure en fait depuis des décennies. Je tiens toutefois à souligner que tant le total des bilans que le nombre de collaborateurs dans le secteur bancaire sont restés relativement constants ces dernières années dans notre pays.

Selon le Global Financial Centres Index, le Luxembourg a perdu quatre places par rapport aux autres places financières et a reculé de douze places dans le classement. A quoi cela est-il dû, selon vous ?

Il ne faut pas surestimer ce genre de classement, qui peut monter ou descendre de quelques places. Dans les faits, notre place financière n'est pas moins attractive aujourd'hui qu'il y a un an. Les décisions réelles des entreprises parlent en faveur du Luxembourg.

Depuis le Brexit, 95 entreprises sont tout de même venues s'installer ici. L'année dernière, les actifs sous gestion dans le domaine du «private equity» ont augmenté de 30 % et la CSSF et le CAA (Commissariat aux Assurances) ont accordé 77 nouvelles licences. En outre, il y a 220 FinTechs au Luxembourg. Les chiffres parlent donc d'eux-mêmes.

La place financière luxembourgeoise perd-elle lentement de sa compétitivité ?

Dire cela et en faire une généralité est à mon avis faux. Bien au contraire. Ces dernières années, un certain nombre d'autres banques sont arrivées au Luxembourg, principalement en provenance de pays tiers comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais elles viennent aussi de pays de l'UE comme le Portugal et l'Espagne. Ces banques trouvent le Luxembourg attractif - et c'est aussi quelque chose qui m'a été confirmé lors de récentes missions financières en Espagne, en Suède ou en Grande-Bretagne.

Ces dernières années, un certain nombre de banques sont venues s'installer au Luxembourg.

Beaucoup m'ont assuré qu'elles avaient des projets pour développer encore plus leurs activités au Luxembourg. Bien sûr, nous devons toujours continuer à essayer d'attirer les bons talents de manière ciblée, de monter dans la chaîne de valeur et de développer de nouvelles compétences.

Que fait concrètement le Luxembourg en matière de durabilité ?

Le Luxembourg a depuis longtemps fait preuve d'un esprit pionnier en matière de durabilité, le partenariat entre les acteurs publics et privés est exemplaire à cet égard. Nous sommes par exemple précurseurs en matière de labellisation, grâce à LuxFLAG, que nous avons créé il y a plus de 15 ans. Notre Bourse a également pris ses propres responsabilités dès 2016 avec la création du Luxembourg Green Exchange.

Récemment, nous avons lancé d'autres initiatives pour accompagner le secteur financier dans ses efforts vers plus de durabilité. Un bon exemple est la Luxembourg Sustainable Finance Initiative, qui propose entre autres des ateliers dans le domaine de la finance et des outils d'auto-évaluation pour les institutions financières. À cela s'ajoute l'International Climate Finance Accelerator, qui a soutenu jusqu'à présent 18 gestionnaires de fonds innovants dans le domaine de la finance climatique.

Un signal a également été donné avec la création d'une plateforme financière pour le climat, lancée conjointement avec la Banque européenne d'investissement, qui investit dans des fonds climatiques afin de mobiliser des capitaux privés. Il y a quelques jours, j'ai annoncé une nouvelle initiative qui contribuera à orienter les investissements privés vers la transition verte et la protection de l'environnement dans les pays émergents.

Le Luxembourg se positionne volontiers comme «Porte d'entrée de l'Europe», par exemple aussi pour les banques chinoises ou russes. Est-ce que cela sera plus difficile à l'avenir compte tenu des conflits géopolitiques ?

L'invasion de l'Ukraine par la Russie est illégale au regard du droit international et rien ne peut absolument la justifier. La situation géopolitique est certainement rendue plus compliquée par cette guerre et tous les acteurs actifs au Luxembourg doivent se conformer au droit en vigueur et appliquer toutes les règles existantes. Cela vaut justement aussi pour les sanctions.

On peut bien sûr regretter que la Chine n'ait pas clairement condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ne se soit pas prononcée contre des sanctions. Ces questions doivent être abordées au niveau politique et le dialogue avec la Chine doit être poursuivi.

La guerre en Ukraine et une éventuelle récession pourraient avoir des répercussions sur le budget du Luxembourg. Photo: Anouk Antony

En tant qu'Européenne convaincue et partisane du multilatéralisme, j'attache beaucoup d'importance à ce que nous restions un pays ouvert et à ce que le continent européen ne devienne pas une «forteresse Europe». Les défis sociétaux tels que le changement climatique ne peuvent être résolus qu'à l'échelle mondiale. Nous avons donc besoin de solutions multilatérales, car les conflits géopolitiques sèment l'inquiétude et l'insécurité. Il faut éviter cela, dans le cadre d'un dialogue ouvert et sans tabous, mais aussi dans le respect nécessaire des sensibilités de chaque partenaire.

L'impôt minimum global pour les entreprises de l'UE devait être lancé cet été, mais la Hongrie freine et les Etats-Unis n'avancent pas non plus. Le projet va-t-il échouer ?

L'accord conclu en octobre 2021 sur la réforme fiscale internationale est un pas historiquement important vers une plus grande justice fiscale, que le gouvernement a soutenu et que je ne peux personnellement que saluer.

L'accord sur la réforme fiscale internationale est un pas historique vers une plus grande justice fiscale

Début juin, j'étais à la réunion ministérielle de l'OCDE à Paris et nous avons bien entendu parlé de la mise en œuvre de la réforme. Je regrette que nous ne soyons pas encore parvenus à un accord complet au niveau de l'UE, mais j'ai bon espoir que la mise en œuvre intervienne rapidement.

Si l'impôt minimum mondial était appliqué, quelles en seraient les conséquences pour le Luxembourg ? Les avantages fiscaux ne sont-ils pas toujours l'une des raisons pour lesquelles les entreprises choisissent le Luxembourg comme lieu d'implantation ?

L'impôt minimum mondial est en gestation depuis des années, mais nous n'avons pas assisté à un exode des investisseurs internationaux au Luxembourg durant toutes ces années. Je suis persuadé que le Luxembourg restera un pays attractif, surtout si d'autres facteurs tels que la situation centrale, le personnel bien formé et multilingue, le triple A et la stabilité politique jouent un rôle encore plus important à l'avenir. Ce sont aussi les raisons pour lesquelles les entreprises viennent au Luxembourg. Il faut bien sûr continuer à préserver et à renforcer l'attractivité du pays pour les entreprises, mais aussi pour les travailleurs, sur cette base positive.

Est-ce un désavantage pour un petit pays comme le Luxembourg, qui a un marché propre gérable, de ne pas pouvoir concurrencer les autres pays également par le biais de la fiscalité ?

Avec la réforme fiscale internationale, les mêmes conditions-cadres s'appliquent dans le monde entier. Même si la concurrence fiscale continuera d'exister, l'imposition jouera probablement un rôle moins important à l'avenir dans l'ensemble. Mais cela ne doit pas nécessairement être un inconvénient pour le Luxembourg.



Les entreprises actives au niveau international continueront à avoir besoin des services, des outils d'investissement et du savoir-faire disponibles dans les centres d'investissement internationaux comme le Luxembourg pour centraliser leurs activités financières transfrontalières.

Une autre initiative de l'UE est la directive «Unshell». Selon un rapport du Fonds monétaire international, le Grand-Duché comptait en 2019 plus de 45.000 sociétés qui, selon leur définition, pourraient être considérées comme des sociétés-écrans. Une neutralisation fiscale de ces coquilles vides aura-t-elle un impact sur la place financière ?

Cette initiative est certainement l'un des défis à venir dans le domaine fiscal, mais je me félicite du bon dialogue avec la Commission européenne à ce sujet. Il me permet de mieux exposer nos points de vue, car il ne s'agit certainement pas pour moi de protéger les sociétés dites «boîtes aux lettres». Le projet va bien au-delà de cette question, il soulève de nombreuses questions fondamentales et, en fin de compte, il pourrait constituer un but contre son propre camp pour l'Europe dans son ensemble.

Le champ d'application, en particulier, est si large qu'il pourrait avoir un impact sur de nombreuses entreprises.

Le triple A est toujours cité comme l'un des avantages du Luxembourg, notamment dans le secteur financier. En même temps, l'inflation et les crises augmentent la pression pour que l'État dépense plus d'argent. Dans quelle mesure est-il difficile pour vous, au sein de la coalition, de repousser les demandes de dépenses de vos collègues ministres ?

Au début du mandat d'un gouvernement, un cadre politique est fixé par le programme de coalition et les directives de l'accord de coalition sont claires : respecter l'objectif budgétaire à moyen terme (OMT) et stabiliser la dette publique en dessous de 30% du PIB. Bien entendu, des situations imprévisibles liées à l'actualité, telles que la pandémie ou maintenant la guerre, viennent s'ajouter.

Les collègues du gouvernement font preuve de compréhension et leurs souhaits tiennent compte des réalités. Il y a une responsabilité collective dans ce que nous faisons. En tant que gouvernement, nous voulons faire avancer le pays et mener une politique responsable pour notre pays.

Vous avez dit que vous aviez dressé un catalogue de plus de 30 mesures fiscales possibles. Pouvez-vous donner un exemple de ce que vous avez en tête ?

Le gouvernement travaille actuellement à un projet de loi sur la réforme de l'impôt foncier, une taxe nationale sur la spéculation et une taxe sur les logements vacants. En outre, un grand débat sur la fiscalité est sur le point d'avoir lieu au Parlement. De manière générale, les incertitudes restent actuellement très grandes, notamment en ce qui concerne les conditions financières. Il y a toutefois des premiers signes plutôt positifs en ce qui concerne la résistance de nos finances publiques, tant que nous ne tombons pas en récession.

De manière générale, les incertitudes restent très grandes, notamment en ce qui concerne les conditions financières.

Si la situation financière le permet, je mettrai donc certainement l'accent sur le renforcement de l'attractivité de la place économique et chercherai des solutions qui s'attaquent également aux défis sociaux. D'une manière générale, il en va toutefois de même que pour les négociations budgétaires : Il s'agit d'abord de définir les priorités politiques, puis de les comparer aux possibilités financières, et ensuite de prendre une décision.

L'examen du Gafi, qui évalue les progrès du Luxembourg en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, est prévu pour l'automne. Pensez-vous que le pays et le site sont bien préparés ? Quelles seraient les conséquences d'une mauvaise évaluation pour la place financière ?

Le Luxembourg, sous l'égide du ministère de la Justice, a fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour être aussi bien préparé que possible. La place financière, avec ses multiples acteurs, a beaucoup évolué et le pays ne figure désormais plus sur aucune liste grise.

Le Luxembourg ne figure désormais plus sur aucune liste grise.

Le fait que nous remplissions toutes les exigences européennes et internationales me rend plutôt confiante quant à l'examen du Gafi à venir. Je ne veux donc pas spéculer. En fin de compte, il s'agit aussi d'évaluer l'efficacité de notre système, et cela va au-delà de la visite du Gafi en novembre de cette année.

