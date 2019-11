La vie de patron ne fait pas rêver les résidents luxembourgeois, à en croire les dernières données du Statec. Malgré l'absence de seconde chance en cas de faillite, les visages des plus de 36.000 sociétés du pays se féminisent et se diversifient.

La peur freine les créations d'entreprises

(AA) - La crainte de l'échec est un poison universel. Au Luxembourg, elle paralyse 51% des potentiels entrepreneurs, soit sept points de plus que la moyenne de l'Union européenne (UE), selon une étude du Statec publiée jeudi. Une angoisse qui pourrait se justifier au vu du nombre de faillites dans le pays. Celui-ci, en effet, grimpe depuis les années 2000. Pis, les résidents du pays sont seulement 49% à considérer que la fondation d'une entreprise est un «bon choix de carrière». Onze points de moins qu'au niveau européen.

Ces chiffres font écho aux recommandations formulées en 2019 par l'OCDE et qui incitaient le Grand-Duché à «moderniser ses lois sur la faillite afin de faciliter des restructurations anticipées». Cette mesure permettant de donner une seconde chance aux créateurs de firmes en déroute, et d' encourager indirectement le dynamisme entrepreneurial encore trop timide.

Pour soutenir les résidents tentés par le lancement d'une start-up à un euro, une douzaine d'incubateurs ont déjà été mis en place dans le pays. Une fois créées, ces nouvelles entités peuvent bénéficier du suivi et du conseil proposés par la House of Entrepreneurship. L'organisme lancé par la Chambre de commerce et le ministère de l'Economie édite d'ailleurs un guide de la création d'entreprise pour aider les plus «téméraires».

Au-delà des accrocs inévitables, la vie de patron comble une majorité écrasante des nouveaux «boss», avec plus de 60% qui disent jubiler à la tête de leur entreprise. Une raison de ce bonheur est peut-être à chercher du côté de la famille. En effet, plus d'un tiers des récents chefs d'entreprise embarquent des membres de leur famille dans l'aventure.

Si le Statec confirme certaines tendances positives, comme le fort taux de création d'entreprises chez les immigrés de première génération, des phénomènes négatifs perdurent également. Il en est ainsi pour la différence entre hommes et femmes. Seulement 9% des Luxembourgeoises se sont lancées dans la création d'une société en 2018, contre près de 13% pour leurs homologues masculins.

L'avenir de l'entrepreneuriat du pays passera sans doute par les femmes. Entre 2017 et 2018, la proportion des résidentes faisant le pari du patronat a effectivement bondi de 50%.