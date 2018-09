A partir du 15 novembre prochain, Orange a annoncé qu'elle ne commercialiserait plus les lignes fixes traditionnelles en France. Le Luxembourg n'est pas encore dans la même situation, explique l'opérateur historique Post.

Économie 3 min.

La ligne fixe traditionnelle survit

Thierry LABRO A partir du 15 novembre prochain, Orange a annoncé qu'elle ne commercialiserait plus les lignes fixes traditionnelles en France. Le Luxembourg n'est pas encore dans la même situation, explique l'opérateur historique Post.

Pour la première fois, l'an dernier, le nombre de lignes fixes qui passent par une «box» a dépassé les lignes fixes traditionnelles au Luxembourg. 137.800 raccordements pour les premières, 137.500 pour les secondes alors que le nombre de lignes fixes reste relativement stable avec 275.300 lignes, soit à peine 828 lignes de moins (0,3 %) qu'en 2016.



«Le service de téléphonie fixe sera offert demain comme aujourd’hui par POST», assure l'opérateur historique luxembourgeois. «Ce n’est pas prêt de changer. Ce qui change, par contre, c’est la technologie sous-jacente qui permet à nous, opérateur de télécommunications, d’assurer ce service. On assiste à l’émergence de nouvelles technologies comme l’IP (téléphonie via Internet) qui prennent le pas sur les technologies classiques utilisées par la téléphonie fixe. La moitié de nos clients utilisent déjà le service de téléphonie fixe sur base de la technologie IP et disposent ainsi d’un meilleur service et de fonctionnalités nouvelles.»

Des équipements simplifiés «exigés» en France

Fin août, l'opérateur historique français, Orange, a confirmé qu'il ne commercialiserait plus les lignes fixes traditionnelles, ce que les techniciens appellent «les abonnements au réseau téléphonique commuté» à partir du 15 novembre. Tous les nouveaux clients se verront proposer une ligne fixe par IP.

La déconnexion totale commencera en 2023 pour s'achever cinq ans plus tard, car 9,4 millions de foyers français (sur 20) utilisent encore cette technologie pour communiquer. Principalement des foyers plus âgés, auxquels le directeur du système d'information d'Orange (France), Laurent Benatar, a promis que l'opérateur mettrait en place «des équipements simplifiés». La décision d'Orange n'a rien de surprenant: le régulateur français des Télécoms avait exigé dès 2016 un préavis de cinq ans et l'opérateur avait aussitôt annoncé sa décision. «Il n'est pas possible de maintenir un mille-feuille technologique», soulignait il y a deux ans le directeur général de l'Autorité des télécoms (Arcep), Benoît Loutrel.

Par quoi cette annonce est-elle guidée? D'abord, par le progrès technologique: de plus en plus de ménages ont une box qui leur sert à la fois de base à leurs appels téléphoniques mais aussi à internet et à la télévision.

Mais, surtout, des milliers de commutateurs centraux continuent de fonctionner qui datent d'il y a entre 30 et 40 ans. Non seulement ils sont de gros consommateurs d'énergie mais ils sont de plus en plus difficiles à entretenir et les pièces de rechange de plus en plus rares; les techniciens capables d'entretenir cette technologie vieillissante partent progressivement à la retraite et cela ne faisait pas de sens de continuer à former de jeunes techniciens.

Le nombre de lignes fixes traditionnelles pourrait tout de même diminuer fortement dans les années qui viennent au Luxembourg. Le dernier index «Economie digitale et société» (DESI) de la Commission européenne rappelle que la couverture en haut débit fixe atteint 99,5 % du pays et que 94 % des ménages y sont passés et sont de plus en plus nombreux à vouloir du très haut débit. D'ici 2020, le gouvernement s'est engagé à faire en sorte que 100 % de la

population ait accès à une connexion à 1 gigabyte par seconde, ce qui amènera naturellement les clients de Post à délaisser les lignes fixes traditionnelles au profit de lignes fixes «modernes». Comme en France, le législateur devra alors veiller à l'accompagnement des personnes âgées.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.