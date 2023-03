Certains souhaiteraient qu'on accorde plus d'attention à l'éducation financière dans les écoles.

La jeunesse luxembourgeoise a un rapport très décomplexé à l'argent

Jean-Claude WEISHAAR Certains souhaiteraient qu'on accorde plus d'attention à l'éducation financière dans les écoles.

Connaissez-vous le pays où 50% des jeunes adultes ne savent pas ce qu'est une action ou une obligation ? Et où 7% des personnes interrogées lors d'un sondage estiment qu'il n'est pas nécessaire de rembourser les crédits ? Ce ne peut pas être le Luxembourg, le pays dont un tiers de la richesse provient du secteur financier ? Mais si !

C'est précisément pour ces raisons que l'éducation financière joue un rôle important dans les écoles et la population luxembourgeoises. L'autorité de surveillance bancaire, la CSSF, joue un rôle de premier plan dans ce domaine et a mis en lumière ce thème vendredi, en collaboration avec la Fondation de l'ABBL pour l'éducation financière. «La situation économique d'aujourd'hui pose des défis aux jeunes en particulier. Les taux d'intérêt grimpent en flèche. Les gens ont des difficultés à obtenir des crédits. Les ménages se retrouvent dans des difficultés qu'ils ne connaissaient pas auparavant», explique Catherine Bourin, membre de la direction de l'association bancaire ABBL et secrétaire de ladite fondation.

Paul Wilwertz, porte-parole de l'ABBL, va encore plus loin. Il se pose des questions générales sur l'éducation financière au Luxembourg. «A l'école, j'ai appris des choses comme la biologie ou la chimie, dont je n'ai jamais eu besoin dans la vie. Mais on ne nous apprend pas à gérer l'argent que l'on retire. Pourtant, il est important de savoir à quoi on doit faire attention quand on paie son loyer ou quand on signe une assurance». C'est pourquoi Paul Wilwertz estime qu'il est important que le thème de l'éducation en matière de finances soit un jour inclus dans le programme scolaire luxembourgeois.

Exigence de plus d'éducation

Wilwertz n'est pas le seul à défendre ce point de vue. Selon un récent sondage, près de 60 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans estiment qu'il n'y a pas assez d'informations sur l'éducation financière au Luxembourg.

Au ministère de l'Education nationale, on ne voit pas la situation de départ aussi négativement dans les écoles. Les livres de mathématiques du «Fondamental» contiennent bel et bien des contenus sur la gestion sûre de l'argent, dit-on. En outre, le programme scolaire fixe ne fait pas tout.

Une certaine attention est accordée à ce thème dans les écoles luxembourgeoises, de la maison relais à l'enseignement secondaire, grâce à la collaboration avec des prestataires externes du domaine des finances - ministère des Finances, CSSF, Comité pour la protection du consommateur, service de conseil en matière d'endettement, Jonk Entrepreneuren. L'objectif est «d'initier les jeunes générations à une gestion judicieuse de leurs finances afin qu'elles puissent planifier leur avenir en tant que citoyens responsables et ne pas tomber dans le piège du surendettement».

Frivoles avec leur argent de poche

Beaucoup pensent que leurs possibilités financières sont illimitées Jessica Thyrion et Catherine Bourin, Fondation ABBL pour l'éducation financière

L'importance de l'éducation financière pour les jeunes est également révélée par une étude réalisée en décembre de l'année dernière par la fondation ABBL pour ce secteur. Le Luxembourg se situe 10 points en dessous de la moyenne de l'OCDE en ce qui concerne la culture financière et l'attitude face aux questions financières chez les moins de 30 ans. «Une partie de l'explication réside dans la situation économique favorable des Luxembourgeois. Beaucoup de jeunes Luxembourgeois sont extrêmement frivoles avec leur argent de poche. Beaucoup pensent que leurs possibilités financières sont illimitées», expliquent Jessica Thyrion et Catherine Bourin, de la Fondation ABBL pour l'éducation financière.

Les jeunes Luxembourgeois sont également à la traîne en ce qui concerne l'utilisation des services financiers numériques. Leurs compétences dans ledit domaine sont de 47%, contre une moyenne nationale de 54%. «Les jeunes ne sont souvent pas conscients des risques liés aux investissements dans le domaine numérique. On constate une désinvolture excessive par rapport au partage de données diverses», explique Catherine Bourin.

Les adultes aussi sont concernés

D'autres données de l'étude de la fondation ABBL montrent que le thème de l'éducation financière n'est pas seulement important pour les jeunes. Ainsi, 35% des personnes interrogées âgées de 18 à 79 ans ont indiqué qu'en cas de suppression de leurs revenus, elles pourraient joindre les deux bouts pendant moins de trois mois. 18% pourraient tenir trois à six mois. 35% plus de six mois.

C'est un comportement responsable de puiser dans son compte d'épargne plutôt que de demander un crédit coûteux dans un pays voisin. Catherine Bourin, fondation ABBL pour l'éducation financière

89 % des personnes interrogées affirment toutefois ne pas avoir emprunté d'argent au cours des douze derniers mois pour faire face à leurs besoins financiers. 59% déclarent avoir puisé dans leurs économies pour faire face à diverses dépenses. «C'est un comportement responsable de puiser dans son compte d'épargne plutôt que de demander un crédit coûteux dans un pays voisin. Cela montre également que la plupart des gens au Luxembourg disposent de réserves pour pouvoir réagir à des imprévus», explique Catherine Bourin.

Le tableau est plus mitigé en ce qui concerne la planification de la retraite des Luxembourgeois. Près de 50 % des Luxembourgeois estiment avoir bien préparé leur retraite. 20% déclarent l'avoir fait suffisamment. 12% sont toutefois moins confiants. «Il s'agit le plus souvent de personnes qui n'ont pas de plan B en matière de retraite, par exemple pour la pension complémentaire», explique Catherine Bourin. 16% déclarent même ne pas avoir mis d'argent de côté pour leur retraite.

Les Luxembourgeois investissent peu

Des défis existent également au Luxembourg en ce qui concerne l'investissement de l'épargne. Certes, 70 % des personnes interrogées déclarent avoir transféré de l'argent sur un compte d'épargne au cours des douze derniers mois. «Mais à l'inverse, cela signifie aussi que peu d'argent est investi. L'argent reste sur les comptes courants et les comptes d'épargne», explique Catherine Bourin.

Le porte-parole de l'ABBL, Paul Wilwertz, souligne à cet égard les tâches à venir en Europe en matière de transformation numérique, de durabilité et d'industrialisation. «Aux États-Unis, les gens investissent beaucoup plus dans des fonds d'investissement et dans des actions. Au Luxembourg, cette volonté d'investir dans sa propre économie est moins prononcée», mais elle existe en partie chez les jeunes, constatent les responsables de l'ABBL.

Afin de veiller à l'éducation financière, l'autorité de surveillance bancaire CSSF a développé en 2015 une stratégie nationale dans ce domaine. Il s'agit, tout comme l'enquête susmentionnée, d'une exigence de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Dans sa nouvelle version présentée vendredi, la stratégie a été complétée par des thèmes tels que la cybercriminalité, les cryptomonnaies, la préparation de la retraite et l'investissement durable.

Dans le cadre de cette stratégie, l'autorité de surveillance met également en œuvre une série de projets destinés aux petits et aux grands et visant à promouvoir l'éducation financière à toutes les étapes de la vie. Les projets vont de l'information sur les risques et les opportunités liés à la gestion de l'argent à la planification financière dans le cadre de la gestion de sa propre entreprise. Dans certains cas, des jeux sont également utilisés. Ainsi, la fondation ABBL prévoit de présenter l'application «Money Odyssey» au grand public dans plusieurs langues au cours des prochains mois.

Une stratégie nationale pour sensibiliser

La stratégie nationale d'éducation financière est pilotée par un groupe de travail composé d'associations du secteur financier, d'autorités publiques et d'acteurs du secteur social. Parmi ces derniers, on compte la Ligue médico-sociale, Interactions et l'Entente des services sociaux, qui se consacrent avant tout à la thématique du surendettement au Luxembourg. Le fait que 100 % des personnes qui s'adressent à Interactions dans ce contexte ont contracté un ou plusieurs crédits de l'autre côté de la frontière prouve que le thème de l'éducation financière est particulièrement important pour les plus vulnérables, souligne Catherine Bourin.

Mais que fait la Fondation ABBL pour vulgariser le vocabulaire utilisé par les banquiers, qui semble parfois très compliqué pour les clients? Catherine Bourin répond qu'il ne s'agit pas pour la fondation de changer le langage du banquier. La fondation a toutefois rédigé des brochures visant à expliquer l'usage de la langue :«L'objectif est que le dialogue entre le banquier et le consommateur soit possible. Mais ''Débit'' et ''Crédit'' feront toujours partie du langage du banquier», conclut Catherine Bourin.

