La hausse de 100 euros du salaire minimum confirmée

Sophie WIESSLER La promesse du gouvernement se concrétise enfin: les députés ont voté à l'unanimité ce mardi pour augmenter le salaire social minimum, avec effet rétroactif.

Annoncée pour le 1er janvier, l'augmentation de 100 euros du salaire minimum a été actée ce mardi, par la Chambre des députés, pour le 1er juillet prochain.

Le projet, qui avait été déposé début mars, a donc été validé au terme de plusieurs étapes. En effet, cette augmentation se répartit en trois volets. Les deux premiers incombent à l'employeur et représentent un tiers de l'augmentation, le reste incombe à l'Etat:

1,1% voté et appliqué au 1er janvier

0,9% qui s'ajoute au point précédent et a été proposé via un projet de loi par le ministère du Travail

crédit d’impôt salaire social minimum (CISSM): pour les salariés rétribués au salaire minimum ou dont la rémunération en est proche. Ainsi le CISSM concerne les salaires jusqu'à 3.000 euros bruts de façon dégressive: «Afin que des salariés disposant de salaires légèrement plus élevés que le salaire social minimum pour salariés qualifiés ne soient pas exclus de la mesure, et toucheraient de ce fait une rémunération nette moindre que ceux rémunérés au salaire social minimum, il est prévu de diminuer linéairement le CISSM de 70 à 0 euros pour des salaires bruts mensuels passant de 2.500 euros à 3.000 euros.»

Les 100 euros d'augmentation seront par ailleurs rétroactifs: un versement d'environ 600 euros sera assuré, afin de couvrir la période des six premiers mois de l'année.

Au Luxembourg, 60.000 personnes touchent le salaire minimum, soit 15.000 de plus en trois ans. 58% sont résidentes et 42% sont frontalières. Au 1er janvier 2019, le salaire minimum social du pays était de 2.071,10 euros par mois pour les travailleurs non qualifiés et de 2.485,32 euros pour les travailleurs qualifiés.

L'augmentation votée variera entre 101,19 et 108,75 euros selon le niveau de qualification et la classe d'impôt du salarié.

