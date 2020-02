Le déséquilibre entre l'offre et la demande en matière de main-d'œuvre n'est pas neuf. Mais avec l'apparition des nouvelles technologies, la transformation des compétences au sein d'une entreprise a renforcé la tendance, notamment pour les postes très qualifiés.

La guerre des talents menace les entreprises

Eddy RENAULD Le déséquilibre entre l'offre et la demande en matière de main-d'œuvre n'est pas neuf. Mais avec l'apparition des nouvelles technologies, la transformation des compétences au sein d'une entreprise a renforcé la tendance, notamment pour les postes très qualifiés.

«Skills gap». L'anglicisme peut paraître barbare. En d'autres termes, il s'agit d'une inadéquation entre l'offre et la demande pour certains emplois. Concrètement, cela signifie qu'il y a sur le marché de l'emploi des postes libres ne trouvant pas de candidat. L'Agence pour le développement de l'emploi est d'ailleurs confrontée à ce phénomène. «Sur les 40.000 postes vacants dans nos fichiers, 30% ne trouveront pas preneur», avance Pierre Gramme, du Service études et statistiques de l'ADEM.

Le phénomène est certes loin d'être récent. «Il y a toujours eu des pénuries de métiers, on en parle depuis des années mais l'impact du numérique a renforcé la tendance», précise le professionnel. Face au besoin toujours plus criant de main-d'œuvre et de nouvelles compétences, les entreprises doivent donc s'adapter.

Double rupture

«Malheureusement, les sociétés recrutant le font généralement dans l'urgence. Et il faut bien admettre que certaines fonctions posent quelques problèmes notamment dans le cas de métiers hautement qualifiés», estime encore Pierre Gramme. L'informatique, le domaine bancaire et la finance sont concernés en premier lieu. A noter aussi que le secteur de l'artisanat connaît lui aussi des problèmes de recrutement.

Les raisons de ce déficit peuvent être multiples. Des employeurs qui se montrent trop pointus dans leur recherche; des candidats ne correspondant pas au profil recherché voire des conditions de travail trop difficiles. On assiste à une «rupture quantitative et qualitative», selon l'ADEM.

Pour tenter d'endiguer ce phénomène, la formation apparaît en première ligne mais elle a aussi ses limites. «On ne peut pas former d'un coup 10.000 personnes, même si la demande est là. Une entreprise peut aussi mettre en place une formation en interne ou alors le recrutement se produit auprès des concurrents», conclut Pierre Gramme. Une solution intenable à long terme.

Le phénomène de «skills gap» oblige donc les entreprises à se réinventer notamment dans leur approche des ressources humaines et la digitalisation les pousse à anticiper davantage.