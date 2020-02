Si les joueurs luxembourgeois ont marqué l'histoire des Grenats depuis 1945, c'est en coulisses que s'exerce aujourd'hui l'expertise grand-ducale. Un cabinet d'architecture et plusieurs entreprises de construction mènent à bien la rénovation du stade Saint-Symphorien.

La «griffe» luxembourgeoise sur l'enceinte du FC Metz

Si les joueurs luxembourgeois ont marqué l'histoire des Grenats depuis 1945, c'est en coulisses que s'exerce aujourd'hui l'expertise grand-ducale. Un cabinet d'architecture et plusieurs entreprises de construction mènent à bien la rénovation du stade Saint-Symphorien.

(DH) - Alors que les travaux du stade Saint-Symphorien ne devaient concerner que la tribune Sud, c'est finalement toute l'enceinte du FC Metz qui est en passe d'être rénovée. Associé à un bureau allemand, Moreno Architecture conduit un projet qui avance désormais à grands pas.

Le cabinet luxembourgeois peut s'appuyer sur d'autres sociétés luxembourgeoises, à l'image du groupe Costantini ou du bureau d'études ICR, à charge pour elles d'achever la rénovation de la tribune pour le mois d'août prochain, pile pour le début du championnat 2020-2021.

D'un poids de mille tonnes, l'impressionnante charpente métallique a pris place sur le toit de la tribune Sud en milieu de semaine dernière. Une avancée décisive pour un projet qui n'a pas pris de retard malgré les intempéries de ce début d'année. L'ensemble de l'ouvrage sera achevé à l’été 2021 lorsque les virages sud-est et sud-ouest de l'enceinte seront livrés. Ces derniers travaux seront l'occasion de réaliser une harmonisation architecturale du stade.

D'autres aménagements sont programmés par ailleurs. Un parvis pour piétons à l'arrière de la tribune Sud facilitera la gestion des flux de spectateurs. Côté confort, les tribunes Est, Ouest et Nord Basse seront équipées de nouveaux sièges et le système son et lumière sera complètement rénové. Au total, les différents travaux porteront la capacité du stade Saint-Symphorien à 30.000 places, près de 4.000 de plus que l'ancienne configuration.

Pour rappel, le président Bernard Serin avait indiqué, au mois de mai 2019, que la facture globale s'élèvera à 60 millions d'euros. La Ville de Metz et le Département de la Moselle apportent chacun 5 millions et la Région Grand Est s'associe à hauteur de 4,5 millions. Le FC Metz supportera le reste soit 45,5 millions d’euros. «On va essayer de lisser notre emprunt sur une période comprise entre 12 et 20 ans», avait alors précisé le successeur de Carlo Molinari.

1923: inauguration

1953: mise en place de l'éclairage

1962: rénovation de l'ancienne tribune principale

1976: construction de l'actuelle tribune Sud-Moselle

1987: construction de l'actuelle tribune Nord

1999: rénovation de la tribune Ouest

2001: rénovation de la tribune Est

2019: rénovation de la tribune Sud-Moselle