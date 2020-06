La fusion chez Guardian Luxguard sur les rails

L'entreprise américaine de verre flotté a annoncé avoir entamé des discussions avec les délégations syndicales au sujet d'un rapprochement de ses deux sites luxembourgeois. Le four de Dudelange, qui arrive en bout de course, ne sera pas remplacé.

(DH avec Pierre Leyers) - Alors que l'avenir de l'usine Guardian de Dudelange revient régulièrement sous les feux de l'actualité depuis une dizaine d'années, son avenir sera prochainement déterminé. En effet, suite à un communiqué transmis mercredi soir, l'entreprise américaine a indiqué avoir entamé des négociations avec les délégations syndicales pour fusionner les entités de Bascharage et de Dudelange. Une fusion confirmée ce jeudi par Franz Fayot (LSAP), le ministre de l'Economie, au Parlement. En termes d'effectif, ce sont 450 employés qui sont concernés par l'avenir de Guardian Luxguard I et II, dont 220 dans la Forge du Sud.

Le communiqué transmis par la direction de Guardian évoquait des discussions au sujet du «refroidissement éventuel du four de verre flotté de Dudelange», de même que l'éventuelle fusion «des entités juridiques opérationnelles au Luxembourg». Pour autant, le site de la Forge du sud «ne sera pas fermé, mais son activité sera réduite», a commenté le bourgmestre de ville, Dan Biancalana (LSAP).

«Pas de perte d'emplois»

Suite aux premières discussions entre la direction et les délégations syndicales des deux sites, l'OGBL «déplore le manque d'informations concrètes». L'OGBL revendique aussi «la garantie de l'emploi pour les 450 salariés que comptent les deux sites, une garantie quant aux investissements prévus pour les entités du groupe, un projet industriel concret et détaillé et un échéancier des mesures et des chantiers».