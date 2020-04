Certaines des plus grandes entreprises du monde ont officiellement déconseillé, jeudi, l'utilisation de l'application de conférence. Ce qui alimente une réaction de plus en plus vive contre un service qui a pris de l'importance pendant la pandémie de covid-19.

La défiance vis-à-vis de Zoom gagne du terrain

(Jmh avec AFP, Bloomberg et Reuters) - Popularisée avec l'explosion du télétravail induit par les mesures de confinement à travers le monde, Zoom ne possède pas que des soutiens. La liste des opposants au service de téléconférence grandit même de jour en jour. Daimler, Ericsson ou bien encore Bank of America apparaissent ainsi comme les derniers exemples en date à publiquement déconseiller l'utilisation de l'application passée de 10 à plus de 300 millions d'utilisateurs quotidiens en quelques semaines. En cause: le manque de sécurité de l'application.

«Il existe des informations sur les failles de sécurité et les défis concernant la protection des données de Zoom», indique jeudi Christoph Sedlmayr, porte-parole de Mercedes-Benz Cars qui précise que l'application «ne répond pas aux exigences de sécurité de notre entreprise. Par conséquent, nous pouvons confirmer que Daimler interdit l'utilisation de Zoom pour le contenu d'entreprise jusqu'à nouvel ordre». Une position ferme et similaire à celle déjà énoncée par des entreprises telles que Google ou SpaceX, mais aussi des gouvernements allemand, taïwanais ou singapourien.

Si le gouvernement allemand a officiellement indiqué qu'il n'utiliserait pas Zoom, ce n'est pas le cas d'autres pays, comme ici le gouvernement britannique de Boris Johnson. Photo: AFP

Cette critique directe du service offert par la société basée dans la Silicon Valley fait suite aux avertissements lancés par plusieurs chercheurs en cybersécurité qui avertissent que les pirates informatiques peuvent exploiter les failles du logiciel pour écouter les réunions. La faiblesse de la protection a donné naissance au phénomène de «zoombombing», où des trolls non invités accèdent à une vidéoconférence pour harceler les participants. Des données étaient également partagées avec Facebook, sans en informer les utilisateurs.

Pour espérer se sortir de cette situation, Zoom a annoncé début avril qu’elle allouera la majorité de ses ressources à la recherche et à la réparation des failles de sécurité dans son outil pendant une durée de 90 jours, durant laquelle elle ne développera pas de nouvelles fonctionnalités. La société s’est également adjoint les services de l’ex-chef de la sécurité de Facebook Alex Stamos, qui va rejoindre l’entreprise en tant que consultant. Dans une note de blog, Zoom a également annoncé la création d’un conseil de sécurité dans lequel siégeront des responsables de plusieurs entreprises dont Netflix, Uber et Electronic Arts.

