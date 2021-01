Avec pas moins de cinq mises en garde contre des entités douteuses depuis le début de l'année, la CSSF tente de lutter contre un phénomène en pleine expansion. Celui d'une explosion des tentatives de fraude basées en partie sur la technologie.

La CSSF tire de plus en plus le signal d'alarme

Avec pas moins de 4,8 milliards d'euros d'actifs sous gestion, la Place financière attire les convoitises. Et de plus en plus, à en croire le nombre d'avertissements effectués ces dernières semaines par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Pas moins de cinq depuis le 1er janvier 2021 et de huit au cours des 30 derniers jours, selon le décompte présent sur le site du gendarme de la Place et relevé par nos confrères de Paperjam.

Un phénomène en pleine expansion «au Luxembourg, comme partout ailleurs», indique un porte-parole de la CSSF qui précise que «la vaste majorité des alertes vise des sites internet ou des sociétés 'fictives' et non pas des sociétés réellement existantes qui seraient établies au Luxembourg en y exerçant des activités sans agrément». En clair, des arnaques basées sur les possibilités offertes par la technologie, l'appât du gain lié au potentiel des cryptomonnaies et le bagout de fraudeurs très majoritairement implantés à l'étranger.

Sur les quelque 300 alertes émises par le gendarme de la Place depuis le 1er janvier 2010, près des deux tiers ont été émises depuis 2018. Des cas qui, selon les procédures mises en place, aboutissent systématiquement à des signalements au parquet «qui dispose de pouvoirs d'investigation beaucoup plus larges que la CSSF, notamment au travers de la coopération judiciaire internationale», assure le porte-parole. Contactées vendredi, les autorités judiciaires n'étaient pas en mesure de fournir des données précises sur les poursuites entamées contre les auteurs de ces arnaques.

