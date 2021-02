L'entreprise de Lintgen spécialisée notamment dans la production de robinets et détendeurs pour respirateurs a investi six millions d'euros ces derniers mois pour accroitre ses capacités.

La crise donne du souffle à Rotarex

Patrick JACQUEMOT L'entreprise de Lintgen spécialisée notamment dans la production de robinets et détendeurs pour respirateurs a investi six millions d'euros ces derniers mois pour accroitre ses capacités.

(pj) 780 employés au Grand-Duché, un peu plus de 1.600 dans le monde, active dans une soixantaine de pays : Rotarex est un des fleurons industriels luxembourgeois. Mais la société vient de vivre sans doute l'année la plus ahurissante depuis son démarrage en 1922. En quelques semaines, son carnet de commandes a gonflé au point que les capacités de production de l'usine de Lintgen ne suffisaient plus à répondre à la demande. En cause, la multiplication des infections respiratoires dues au covid-19 dans le monde, et le nécessaire besoin d'appareillages respiratoires dans les hôpitaux.

Et ce type de matériels (robinets et détendeurs permettant d'administrer oxygène et autres gaz médicaux à des patients), voilà justement une partie de l'activité de la société. En urgence, il a donc fallu investir. Vite et beaucoup. Vite pour répondre aux besoins sanitaires; beaucoup pour assurer la mise en place de nouvelles lignes de production. Ces mêmes lignes que, lundi, le ministre de l'Economie et le Grand-Duc héritier sont venus inaugurer. Signe que l'investissement de 4,5 millions d'euros s'est bien concrétisé.

Mais en faisant le déplacement à Lintgen, le ministre Franz Fayot (LSAP) voulait surtout témoigner du soutien du gouvernement aux entreprises porteuses de projets dans le cadre de la lutte covid. Selon les derniers chiffres fournis par le ministère de l'Economie plus de 160 dossiers ont déjà été retenus pour quelque 56 millions d'euros d'aides accordées. Des fonds attribués aussi bien à des start-up innovantes qu'à des sociétés au savoir-faire déjà établi.

Voilà maintenant Rotarex en mesure de produire en interne certains composants critiques, auparavant fournis par des sous-traitants et qui ont pu lui faire défaut au début de la crise. A l'horizon 2025, l'entreprise estime même qu'elle sera en mesure de doubler sa production et créer de 10 à 25 emplois juste pour le secteur du matériel médical. Car par ailleurs la firme continue à produire valves et autres pièces pour ses marchés habituels que sont aussi bien la prévention incendie, l'agroalimentaire (ex. machine à soda et eau gazeuse, barbecue au gaz), les énergies renouvelables ou le secteur automobile.

Si Franz Fayot durant la visite du site n'a pas manqué de saluer la «contribution concrète à la lutte contre la pandémie», le ministre a salué aussi les efforts déployés en matière d'innovation. Ainsi, en plus du renforcement de ses capacités de production, Rotarex a développé trois projets R&D. Y consacrant près de 1,5 million d'euros, avec là encore le soutien des aides publiques attribuées dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

En 2023, le groupe déménagera son siège social à Bissen. En plus des 21.500 m² dédiés à la production, 700 m² de laboratoires et 1.000 m² pour la R&D ont été prévus dans l'architecture des bâtiments.

