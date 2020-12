Pour le président de la Fedil, la pandémie n'a finalement fait qu'accélérer les restructurations. Mais si pour René Winkin, l'horeca et le commerce de détail seront touchés de plein fouet, l'industrie ne devrait pas non plus échapper au phénomène. Explications.

«La crise a rendu les faiblesses plus visibles»

Pour le président de la Fedil, la pandémie n'a finalement fait qu'accélérer les restructurations. Mais si pour René Winkin, l'horeca et le commerce de détail seront touchés de plein fouet, l'industrie ne devrait pas non plus échapper au phénomène. Explications.

(ASdN avec Thomas Klein) - Jusqu'à présent, l'industrie résiste à la crise. Malgré les défis de la pandémie, les licenciements massifs et les faillites se font encore rares. René Winkin, directeur de la Fedil, revient sur la gestion de cette crise, la politique d'implantation et les hausses d'impôts rampantes dans une interview accordée à nos confrères du Luxemburger Wort.

En tant que directeur de la Fedil, comment percevez-vous l'année qui vient de s'écouler ?

«La situation est très hétérogène dans le secteur manufacturier. De manière générale, on peut dire que la crise a rendu les faiblesses existantes plus visibles. Les secteurs qui subissent de toute façon des changements structurels, comme l'industrie automobile et ses fournisseurs, ont été plus durement touchés par la crise que d'autres. La crise n'a finalement fait qu'accélérer les restructurations.

Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également des industries qui ont bien résisté à la crise ou qui en ont même bénéficié indirectement, comme les prestataires de services informatiques, le secteur des soins de santé ou les fabricants de vêtements de protection. Bien sûr, toutes les industries devront voir comment la crise et la baisse des budgets affectent la demande sur le long terme.

Au printemps, on craignait une vague d'insolvabilité à l'automne. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun signe de cela, pensez-vous que ce sera le cas l'année prochaine ?

«S'il doit y en avoir une, elle sera plus probablement dans les secteurs de l'horeca et du commerce de détail. Si la reprise ne se concrétise pas, les restructurations seront inévitables. Je ne pense pas que nous ayons encore atteint les plans sociaux définitifs pour cette crise. Il n'est pas exclu que l'industrie ferme également des sites, mais je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de faillites dans ce secteur dans le pays. En tout état de cause, les efforts des entreprises pour rendre cela socialement acceptable sont visibles.

Ces derniers mois, des plans sociaux, délocalisations de production et restructurations ont été décidés principalement dans des entreprises industrielles. La crise montre-t-elle que le Luxembourg est trop cher pour ces entreprises manufacturières ?

«Bien sûr, les coûts élevés peuvent être un problème. Si vous parlez à un investisseur belge ou français qui souhaite venir au Luxembourg, vous devez lui expliquer que le salaire minimum ici correspond au niveau d'un enseignant dans ces pays. Il s'agit toujours d'un calcul global avec les entreprises pour savoir si la fiabilité du site, la disponibilité de personnel qualifié et la productivité élevée compensent les coûts salariaux plus élevés. Si vous n'en avez pas vraiment besoin et que vous pouvez tout aussi bien produire vos biens ailleurs, alors vous y penserez, surtout dans les domaines où l'automatisation est difficile à mettre en œuvre.

«Il faut enfin mettre en place des règles claires» A la suite de l'échec du projet Fage, Michèle Detaille tire les leçons et souhaite éviter de nouveaux dysfonctionnements. La présidente de la Fedil demande «une politique industrielle ambitieuse portée par tous les acteurs».

Comment faire pour que l'industrie luxembourgeoise reste compétitive ?

«Il existe déjà quelques initiatives, comme l'ordinateur à haute performance, qui arrivera au Luxembourg l'année prochaine. Ensuite, nous avons proposé de construire un parc technologique autour de Belval. Nous pensons que l'université s'est bien développée, il est temps maintenant de passer à la prochaine grande étape. Dans un parc technologique, nous pourrions forcer la coopération entre l'université, l'Institut luxembourgeois des sciences et de la technologie et l'industrie.

De telles mesures pourraient aider les entreprises basées ici à investir davantage dans la recherche ou les groupes internationaux à choisir le Luxembourg comme lieu d'implantation pour leurs activités de développement. Il ne faut pas oublier qu'un critère important qui motive les entreprises à choisir le Luxembourg comme lieu d'implantation reste la fiscalité. La politique luxembourgeoise doit donc aborder avec prudence les projets et décisions en matière de fiscalité. Il est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain afin de continuer à attirer des industries durables et très rentables.

En parlant de politique, comment l'industrie évalue-t-elle le travail du gouvernement dans la crise actuelle ?

«Pour nous, il est extrêmement important que les frontières restent ouvertes - pour nos employés, pour les produits qui entrent, pour les produits qui sortent. Il faut dire que le gouvernement luxembourgeois a très bien géré cela. Cela n'a pas toujours été facile. Les bonnes relations avec nos pays voisins ont également contribué à créer les conditions du télétravail en termes de fiscalité et de sécurité sociale.

En revanche, il est regrettable que certains secteurs entiers aient été contraints de fermer pendant le confinement. Par exemple, les artisans n'étaient plus autorisés à travailler en dehors de leurs propres ateliers, les entreprises industrielles étaient alors confrontées à la question suivante : qui effectue mes travaux de maintenance, où puis-je trouver un électricien ? S'il y a un autre confinement, nous devrons le gérer de manière plus différenciée.

L'industrie prête à franchir le pas du télétravail Elle l'a pratiqué en tant que cheffe d'entreprise, mais c'est comme présidente de la Fédération des industriels luxembourgeois que Michèle Detaille presse l'Etat d'agir pour organiser au mieux l'activité professionnelle à distance.

En parallèle de la pandémie, il y a également le Brexit qui se rapproche. Quel sera son impact sur l'industrie ici ?

«La politique commerciale est une question importante pour nous, et pas seulement en relation avec Brexit. Pour beaucoup de nos membres, le conflit commercial avec les États-Unis ou le dumping des prix en provenance d'Asie est un défi encore plus grand. Pour nous, il est extrêmement important de maintenir les marchés internationaux intacts. Sans la mondialisation, la pandémie aurait été un désastre encore plus grand. Sans elle, nous n'aurions pas pu faire le plein d'équipements de protection en quelques semaines. Le développement de vaccins en si peu de temps n'aurait pas non plus été possible.

L'État dépense actuellement beaucoup d'argent pour atténuer les conséquences de la crise. Prévoyez-vous des augmentations d'impôts plus tard pour financer cela ?

«Il n'y a pas 100 façons d'équilibrer le budget. L'expérience montre qu'il est difficile pour les responsables politiques de réduire les dépenses sociales et les coûts de fonctionnement. Soit vous réduisez alors les investissements, ce qui peut retarder la modernisation du pays. Soit vous augmentez vos revenus. La réforme fiscale prévue a déjà été reportée pour des raisons compréhensibles. Mais même sans augmentation des impôts, il faut comprendre une chose : depuis que le Luxembourg a adhéré à diverses initiatives d'harmonisation fiscale internationale, l'assiette fiscale des entreprises augmente chaque année parce que certains coûts ne peuvent plus être amortis.»

