La chute des cryptomonnaies

Le secteur de la cryptographie connaît une crise, le cours du bitcoin s'effondre. Les start-ups luxembourgeoises ne remarquent pour l'instant que peu de choses de ce crash.

Les pionniers des milliers d'entreprises de cryptographie, qui ont vu le jour ces dernières années dans le monde entier, ne voulaient rien de moins que créer un nouveau monde financier. Les nouvelles technologies - basées sur la blockchain - devaient permettre de créer des contrats «intelligents», d'automatiser les opérations dans le secteur et de faciliter l'accès aux services financiers au point que les intermédiaires tels que les banques deviendraient un jour superflus, telle était la vision de la «finance décentralisée».

Ces derniers mois, de tels espoirs ont été sérieusement ébranlés : Les cryptomonnaies comme le bitcoin et l'ethereum ont d'abord chuté. Ainsi, le bitcoin valait encore 69.000 dollars US en novembre de l'année dernière et tournait récemment autour des 19.000 dollars. Vendredi, il est repassé au-dessus de 20.000. Ethereum a même perdu 75% de sa valeur par rapport au sommet de son cours. Luna n'a pratiquement plus de valeur après sa chute. Au total, selon le magazine Forbes, la capitalisation boursière de l'ensemble de la crypto-économie est passée en moins de huit mois de près de trois mille milliards de dollars à 945 milliards récemment.

La vague de faillites déferle

Ce séisme a déjà fait ses premières victimes dans le secteur. Ainsi, le hedge fund Three Arrows Capital, spécialisé dans la cryptographie, s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites fin juin, tout comme la plateforme cryptographique canadienne Voyager une semaine plus tard. Jeudi, Celsius Network a suivi, révélant dans sa demande d'insolvabilité que ses dettes dépassaient ses actifs de 1,2 milliard de dollars. La maison de courtage Coinbase a récemment annoncé qu'elle se séparait de 18 % de ses effectifs, soit 1.180 personnes.

De nombreuses autres entreprises du secteur ont annoncé des licenciements. «Bien sûr, les gens se demandent maintenant si c'est la fin du boom de la crypto. Il y a une baisse de la confiance des investisseurs, mais c'est vrai pour de nombreux marchés. Le Nasdaq a perdu 30 % de sa valeur, le Dow Jones et le Dax 20 % chacun», explique Nasir Zubairi, CEO de la Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT).

Une correction nécessaire

Selon lui, l'effondrement est dû, d'une part, à la hausse des taux d'intérêt des banques centrales et, d'autre part, à l'environnement général incertain. Les crypto-monnaies étant considérées comme des investissements plus risqués, le mouvement de baisse serait également plus prononcé que dans les industries plus établies. «Il y a peut-être eu auparavant une surévaluation sur le marché, mais je suis sûr que la crypto ne va pas disparaître», déclare Zubairi. Peut-être même qu'un certain assainissement du marché pourrait être bénéfique pour le secteur, si le bon grain se sépare désormais de l'ivraie. «Certains ont surfé sur l'engouement et il faudrait maintenant procéder à une rationalisation», conclut l'expert en fintech.

Nasir Zubairi, du LHoFT, ne considère pas nécessairement l'assainissement du marché comme négatif. Photo: Gerry Huberty

Yannick Oswald, partenaire chez le capital-risqueur luxembourgeois Mangrove, estime lui aussi que l'évolution actuelle est avant tout une correction. «Cette évolution a été observée pour de nombreuses innovations technologiques - de la locomotive à vapeur à la bulle dotcom. Une phase de surinvestissement massif est suivie d'une correction du marché», explique-t-il en tant qu'investisseur. «La technologie elle-même restera. Le potentiel est énorme». Alors que ces dernières années, le débat portait surtout sur les gains spéculatifs à réaliser avec les monnaies numériques, Oswald pense que les projecteurs seront désormais braqués sur les potentiels d'application. »

Les gens n'achèteront pas les jetons de la blockchain parce qu'ils peuvent en tirer des profits, mais parce qu'ils auront ainsi accès à des services et des produits plus efficaces», poursuit Oswald.

Opportunité de rachat

Pour les entreprises qui disposent de réserves suffisantes, le moment est propice pour racheter des concurrents en difficulté. Ainsi, début juillet, la plateforme de négoce FTX a aidé BlockFi, en difficulté, en lui accordant un prêt de 400 millions de dollars, mais a obtenu en contrepartie l'option de racheter l'entreprise pour 250 millions de dollars. Une aubaine si l'on considère qu'au plus fort de sa valorisation, BlockFi avait une étiquette de prix de 4,8 milliards de dollars.

Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX âgé de 30 ans, a récemment déclaré dans une interview au Financial Times qu'il était activement à la recherche d'acquisitions. Dernièrement, on a spéculé sur une reprise de la plateforme de trading Robinhood.

Les banques pourraient également profiter de la situation pour développer des compétences dans le domaine de la crypto. Au Luxembourg, Swissquote fait partie des rares banques réglementées actives dans le négoce de crypto-actifs. «Il y a encore une certaine prudence de la part des institutions traditionnelles vis-à-vis de la crypto. Mais beaucoup ont vu qu'elles devaient accorder plus d'attention à ce sujet. Les acquisitions sont une stratégie judicieuse pour acquérir des compétences que l'on ne possède pas», explique Zubairi.

Fin avril, Goldman Sachs a lancé pour la première fois sur le marché une facilité de crédit garantie par le bitcoin. Selon la publication sectorielle Coindesk, la banque flaire désormais l'opportunité de profiter de la panique dans l'environnement cryptographique. La banque aurait ainsi mis de côté deux milliards de dollars pour racheter à bas prix les actifs du fournisseur Celsius en difficulté.

Pas encore de pénurie au Luxembourg

Au lieu d'un déclin du secteur de la cryptographie, il faut donc plutôt s'attendre à une consolidation. Par rapport aux «crypto-hiver» précédents, la technologie a fait de nets progrès pour s'établir dans le courant dominant du monde financier. Ainsi, fin juin, le Parlement européen, la Commission et les États membres se sont mis d'accord pour la première fois sur un cadre juridique uniforme pour le secteur avec la réglementation «Markets in Crypto-Assets».

Alors que le secteur avait jusqu'à présent une réputation tenace de far-west, les crypto-investissements devraient devenir plus attrayants pour les investisseurs plus conventionnels et averses au risque grâce à une réglementation plus stricte. Jusqu'à présent, il n'a pas constaté de pénurie de financement pour les crypto-start-ups, du moins au Luxembourg, selon Zubairi. «Les bonnes entreprises continuent d'avoir accès au capital. Les fonds de capital-risque qui investissent actuellement ont levé des fonds il y a un à trois ans. Ce capital doit être utilisé», dit-il.

«De même, je n'ai pas entendu parler d'un nouveau fonds de capital-risque de qualité qui aurait eu des difficultés à lever des capitaux auprès d'investisseurs». Ainsi, Fabric Ventures, basé au Luxembourg et investissant spécifiquement dans les domaines de la crypto, de la blockchain et du web 3.0, aurait lancé un fonds de 130 millions de dollars en juillet dernier et serait sur le point de lancer deux autres fonds d'un montant total de 245 millions de dollars.

La vision d'un système financier décentralisé grâce à la blockchain a reçu un coup de frein massif suite au crash. Néanmoins, cette technologie contribuera à rendre l'industrie financière plus efficace et moins coûteuse à l'avenir.

