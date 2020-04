La pandémie covid-19 fait craindre des conséquences importantes sur l’économie du Grand-Duché. Franz Fayot, le ministre de l’Economie évoque un impact certain, bien que difficilement mesurable pour le moment.

La Chine tousse, le Luxembourg frissonne

Franz Fayot, le ministre de l'Economie évoque un impact certain, bien que difficilement mesurable pour le moment.

Alors que les mesures de confinement sont prudemment levées depuis mercredi à Wuhan, berceau de l'épidémie de covid-19, l’économie chinoise tente de reprendre son souffle. Mais ce réveil de la Chine fait craindre d’importantes répercussions au Luxembourg. Des conséquences que Franz Fayot (DP) estime, en ce début du mois d’avril, comme possiblement «considérables». Toutefois, prévient le ministre de l’Economie, il est encore trop tôt pour en déterminer l’impact précis.

Une chose est sûre, les conséquences du coronavirus sur l’économie du Grand-Duché seront «bien au-delà» des seules répercussions «qui seraient en lien avec un ralentissement de l’économie chinoise». Car si la part des échanges avec la Chine a significativement augmenté ces trente dernières années, les relations avec la République populaire ne représente qu'environ 1% des exportations de biens et services du Luxembourg. Un chiffre qui monte à 2% en incluant Hong Kong avec lequel beaucoup d'échanges de services financiers existent.

En chiffres, pour 2018, ces échanges de biens et de services ont ainsi atteint 3,33 milliards d'euros, dont 58% en services financiers. Des relations économiques entre le Luxembourg et la Chine se concentrent également dans le secteur de l’automobile, de la métallurgie, mais également des transports et de la logistique. Pour mémoire, le seul Plan de stabilisation avancé par le gouvernement de Xavier Bettel pour soutenir l'économie chahutée du pays pèse 8,8 milliards d'euros. Soit le double des relations sino-luxembourgeoises.



Toutefois, plusieurs entreprises luxembourgeoises ont fait leur place sur le territoire de l'Empire du Milieu, telles qu'Arcelor Mittal, Paul Wurth ou encore la société IEE qui produit essentiellement des capteurs pour systèmes de ceintures de sécurité et airbags. Il faut aussi ne pas négliger les liens entre la Bourse de Luxembourg et Pékin, de plus en plus importants.

Dans le domaine du fret aérien, les aéroports de Hong Kong, de Zhengzhou et de Shanghai figurent quant à eux parmi les destinations les plus importantes de Cargolux, dont 35% des parts sont détenues par la société chinoise HNCA.



Pas au beau fixe

Cette pandémie intervient toutefois dans un contexte conjoncturel «déjà impacté» par un ralentissement économique «quasi généralisé à l’échelle mondiale», précise quant à lui le Statec dans la publication Regards du mois de mars. Fin 2019, détaille ainsi Franz Fayot, malgré des importations en hausse, les exportations de biens du Luxembourg vers la Chine atteignaient une valeur de 199 millions d’euros contre 232 millions en 2015. Soit déjà une baisse de 33 millions en l'espace de cinq ans.

Dès décembre dernier, les prévisions pour 2020 n’étaient d’ailleurs pas au beau fixe. Alors que le nouveau coronavirus n’était pas encore découvert, Oxford Economics annonçait déjà une forte baisse du marché mondial, des marchés boursiers et de l’investissement. Un scénario de crise désormais aggravé par la pandémie.

De son côté, l’OCDE évoque un possible effet domino. Les conséquences se feraient ainsi ressentir d’abord en Chine, d’où est partie la contagion, avant de s’étendre progressivement à l’Asie, l’Europe et l’Amérique du nord, tout au long de l’année 2020.

Scénarios de prévisions (projections de moyen terme) Statec

Si ces scénarios sombres restent des hypothèses, ils n’en demeurent pas moins plausibles. Avec à la clef, selon le Statec, un «net freinage de la croissance du PIB luxembourgeois», provenant surtout du secteur financier, et un «ralentissement prolongé du marché du travail». L'avenir le dira.

