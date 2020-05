Huit semaines que le virus a forcé les commerçants et restaurateurs à l'arrêt. Face aux difficultés engendrées, la Ville de Luxembourg a annoncé prendre des mesures pour les aider à se relever.

La capitale tente de sauver ses commerces

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL Huit semaines que le virus a forcé les commerçants et restaurateurs à l'arrêt. Face aux difficultés engendrées, la Ville de Luxembourg a annoncé prendre des mesures pour les aider à se relever.

Commerçants et restaurateurs de la Ville de Luxembourg vont pouvoir sortir (un peu) la tête de l'eau. Face aux difficultés rencontrées par le secteur, quasi à l'arrêt depuis le mois de mars, le conseil communal de la capitale a confirmé mercredi matin son souhait de leur venir concrètement en aide. Et cela passe notamment par l'annulation des loyers.

Dès le mois de mars, les grandes villes du pays ont en effet renoncé aux loyers des locaux leur appartenant. Une mesure confirmée et même prolongée dans la capitale. «Les loyers resteront gratuits jusqu'au 1er juin», a ainsi précisé Serge Wilmes (CSV), premier échevin de la Ville. Du moins, pour les enseignes qui ont pu rouvrir. Les cafetiers et restaurateurs, dont la date de reprise n'a pas encore été confirmée, pourront eux bénéficier de cette mesure à plus long terme.

335.000 euros offerts

Dans cet élan de solidarité, la Ville de Luxembourg ne compte pas s'arrêter là. Dans la foulée, la commune abandonne sa «taxe terrasses», un montant habituellement dû par les établissements qui sortent des tables dès les beaux jours.



Des mesures qui représenteront un manque à gagner conséquent pour la capitale. La Ville renonce ainsi à «225.000 euros pour une quarantaine de surfaces commerciales» confirme mercredi au Wort l'échevin en charge du commerce, et ce pour la période de fermeture s'étalant de mars à juin 2020. Une somme à laquelle s'ajoute les 11.000 euros des terrasses pour la saison, soit un total de 335.000 euros.

Et pour leur donner de la visibilité, ajoute Serges Wilmes, un site internet a été créé «pour regrouper les commerçants qui faisaient de la vente en ligne ou à emporter».



Reste donc désormais plus qu'à amorcer de nouveau la pompe. Pour cela, plusieurs pistes sont envisagées, comme des bons d'achats pour relancer la consommation. La capitale étudie la question et cherche des «solutions techniques» avec le site letzshop.lu. «Les clients pourraient acheter sur ce site un bon d'achat qui serait valable sur l'ensemble du territoire de la Ville, pour tous les commerces. La Ville ajouterait un certain pourcentage sur ce bon, par exemple 10%», explique Serge Wilmes. Autrement dit, lors de l'achat d'un bon de 100 euros, les clients bénéficieraient de 110€ en magasin. Des coupons valables dans tous les commerces de la capitale.

Et pour redynamiser le commerce, la Ville compte donner plus d'attractivité aux quartiers en y installant notamment des stands forains, alors que la traditionnelle Schuberfouer n'aura pas lieu cette année.

Enfin, des aides directes aux commerçants pourraient également être envisagées, en plus de celles déjà prévues par le gouvernement. La Ville assure y travailler. «On est en train de regarder avec la ministre de l'Intérieur ce qui serait légal», précise l'échevin sans toutefois préciser le montant des aides potentielles ou les modalités d'attribution.

Au micro de RTL radio lundi matin, le président de l'Union commerciale de la capitale Guill Kaempff indiquait néanmoins qu'aucune faillite n'avait été signalée à ce jour dans la ville. Avant de préciser que plusieurs magasins avaient toutefois résilié leur bail ces dernières semaines.

