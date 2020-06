La politique de soutien aux commerces de la capitale se poursuit. Mercredi, la Ville de Luxembourg a annoncé apporter une aide «directe» aux quelque 1.500 boutiques sous la forme de chèques-cadeaux. Tout en leur offrant une plus grande visibilité en ligne.

Économie 3 min.

La capitale met le paquet sur ses magasins

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL La politique de soutien aux commerces de la capitale se poursuit. Mercredi, la Ville de Luxembourg a annoncé apporter une aide «directe» aux quelque 1.500 boutiques sous la forme de chèques-cadeaux. Tout en leur offrant une plus grande visibilité en ligne.

Voilà un nouveau coup de pouce de la capitale. Après avoir fait savoir qu'elle renonçait aux loyers de ses baux commerciaux et aux droits de terrasses des restaurateurs et cafetiers, la Ville de Luxembourg a annoncé, mercredi, sa volonté d'apporter une «aide financière directe» aux boutiques. Et ce pour un budget total de 1,5 million d'euros. Un soutien qui prendra la forme de bons d'achat. Avec un objectif : relancer la consommation.

Pour amorcer la pompe, la capitale se propose d'acheter des chèques-cadeaux d'une valeur de 1.000 euros par commerce. Autrement dit, les quelque 1.500 boutiques invitées à participer à l'opération pourront échanger ces bons-cadeaux contre un peu de liquidité alors que les ventes s'effondrent depuis la réouverture des commerces voilà tout juste un mois.

Le lèche-vitrines ne préoccupe pas les esprits Une semaine après la réouverture des commerces, la clientèle se fait toujours rare. Dans les rayons, le plaisir du shopping semble avoir laissé place à l'efficacité des achats.

Car la relance du commerce dépend étroitement du retour des clients. Des clients qui se font encore rares en boutique, «notamment parce qu'il y a moins de monde en ville à cause du télétravail», souligne la bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer (DP).

Pour les faire revenir, la capitale distribuera ainsi au public l'intégralité des bons d'achat achetés «via un jeu-concours et d'autres actions de promotion et de distribution». Concrètement, les heureux bénéficiaires recevront, entre juillet et décembre, un bon-cadeau d'environ 50 euros. Ils et elles n'auront alors qu'à se rendre en boutique pour dépenser leur chèque.

La braderie revient La braderie d'été aura bien lieu à Luxembourg. Ses dates sont officiellement connues désormais : les 29, 30 et 31 août. Situation sanitaire oblige, l'événement prendra une nouvelle forme : sans doute sans commerces itinérants et avec uniquement quelques portants à l'extérieur des boutiques mais sans possibilité d'installer de grands stands.

Ce soutien financier pourrait bien être «prochainement complété par une autre aide directe plus importante», affirme Serge Wilmes, échevin en charge du commerce. Mystère sur la forme que cela pourrait emprunter...

Letzshop tire pleinement profit du confinement La plateforme d'e-commerce made in Luxembourg a connu, pendant les semaines de limitation des déplacements, des records de fréquentation, indique lundi le ministre des Classes moyennes. Une centaine d'entreprises ont d'ailleurs rejoint l'initiative du ministère, au cours de cette période.

Quant à la promotion des magasins de Luxembourg, elle se fera également par la digitalisation. Plus concrètement, cela signifie que chaque commerce le souhaitant pourra bénéficier gratuitement d'une visibilité en ligne via le site Internet cityshopping.lu. Un projet «sur le long terme», précise l'échevin.

De leur côté, les restaurants et cafés peuvent d'ores et déjà compenser une partie des pertes engendrées par les restrictions sanitaires en grignotant quelques m2 supplémentaires de terrasses. 82 établissements en ont ainsi obtenu l'autorisation dans la capitale. Parmi eux, 26 profitent de l'espace habituellement occupé par les voitures, tel que les places de parking. C'est notamment le cas rue Notre-dame.

