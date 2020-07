Un an après sa prise de fonction comme Executive vice-president Airline de Luxair Group, Laurent Jossart a quitté la compagnie aérienne luxembourgeoise au 1er juillet 2020. Il est remplacé par Thomas Fischer et Daniel Colling. Un départ qui intervient dans un contexte de crise pour l'entreprise.

La branche airlines de Luxair change (déjà) de pilote

Jean-Michel HENNEBERT Un an après sa prise de fonction comme Executive vice-president Airline de Luxair Group, Laurent Jossart a quitté la compagnie aérienne luxembourgeoise au 1er juillet 2020. Il est remplacé par Thomas Fischer et Daniel Colling. Un départ qui intervient dans un contexte de crise pour l'entreprise.

Un départ et deux nominations chez Luxair. Depuis le 1er juillet, Laurent Jossart, Executive vice-president Airline de Luxair Group ne fait officiellement plus partie de la compagnie aérienne, indiquent plusieurs sources proches du dossier au Luxemburger Wort.

Un départ à l'amiable qui intervient juste un an après la nomination de l'ancien directeur financier, puis responsable du cargo center, à la tête de la branche airlines. Pour succéder à celui qui était venu en 2006 en provenance de l'aéroport de Charleroi, la direction a opté pour une double nomination. Celle de Daniel Colling et Thomas Fischer .

«Ne pas prendre de décision serait la pire erreur» Après 15 années passées sous la direction d'Adrien Ney, Luxair Group change d'ère avec l'arrivée, depuis le 1er juin, de Gilles Feith. Le nouveau directeur général entend «accélérer la digitalisation» et faire évoluer le groupe alors même que le secteur aérien traverse une crise d'ampleur. Interview.

Deux responsables expérimentés, présent pour le premier au sein de la compagnie aérienne depuis 1991 et depuis 2006 pour le second. Daniel Colling, ancien pilote, était jusqu'à présent vice-president flight operations depuis 2008. Thomas Fischer, lui, occupait depuis 2014 la fonction de vice president planning and airport relations. Contactée, la direction de Luxair Group n'a pas souhaité «prendre position à l'heure actuelle» sur les mouvements enregistrés au sein de l'entreprise.

Le départ volontaire de Laurent Jossart intervient non seulement un mois après l'entrée en fonction de Gilles Feith, nouveau CEO de Luxair Group, mais aussi dans un contexte de crise pour le secteur de l'aviation. Une crise présentée comme inédite qui a poussé le gouvernement à convoquer, ce mardi, une tripartite dédiée. Objectif: trouver des solutions pour un secteur stratégique pour le pays, l'activité au Findel représentant pas moins de 5% du PIB et quelque 10.000 emplois.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.