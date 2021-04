La Banque internationale à Luxembourg voit elle aussi son résultat 2020 affecté par la crise. Avec cette plus de dépôts clients, mais des réglements d'emprunts qui ont dû être reportés.

La BIL présente des bénéfices 2020 en berne

Après la Spuerkeess qui annonce un bénéfice en baisse de 26%, la BIL vient de dévoiler son bilan 2020. Et la Banque internationale à Luxembourg s'en tire mieux, si l'on peut dire, avec un résultat net après impôts là aussi en régression de 10%. L'année marquée par l'épidémie covid se solde ainsi sur un solde positif de 101 millions d'euros. Lors de l'assemblée générale annuelle du 29 avril 2021, les actionnaires ont d'ailleurs choisi d'affecter le bénéfice net de 2020 aux bénéfices non répartis et de «soutenir ainsi le développement commercial de la banque et d'investir dans l'avenir».

La Place subit elle aussi les effets de la crise Avec une baisse de 18,1% du résultat annuel des banques implantées au Luxembourg, 2020 restera comme une année compliquée, indique mercredi la CSSF. Principalement pour les établissements universels et les banques spécialisées dans le financement des entreprises.

A l'heure de présenter ses résultats annuels, la BIL a toutefois des motifs de satisfaction. En douze mois, le chiffres d'affaires lui-même n'a régressé que de 2%. Soit 555 millions d'euros. Il y aussi cette stabilité, voire même une légère hausse, qui affecte le volume de ses actifs sous gestion. De l'ordre de 43,7 milliards d'euros (contre 43,5 un an plus tôt). Le total du bilan a lui aussi augmenté (+9%), s'établissant à 30,6 milliards d'euros.

Dans son analyse, la Banque internationale rappelle que "tous les acteurs du marché, entreprises et banques ont été touchés par le ralentissement économique». Pour la BIL, cela se traduit notamment par une augmentation majeure du coût des risques. En un an, ceux-ci sont passés de 27 à 63 millions en 2020. Comme ses concurrents, l'établissement a vu ses clients avoir un large recours à l'épargne de précaution. Ainsi, la somme des dépôts effectués a pris 4,1%, pour passer à 19,8 milliards d'euros.

Des reports en cours de rattrapage

Côté prêts, l'année 2020 aura été marqué par deux tendances. D'une part, un légère hausse des crédits accordés (+5%); mouvement porté principalement par la délivrance plus importante de prêts hypothécaires (+15,2%). D'autre part, la BIL a dû reporter des remboursements de divers prêts mais, signale l'établissement «la plupart des clients ayant utilisé ce service ont déjà repris leurs remboursements réguliers».

