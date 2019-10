Le centre commercial est sorti de terre en 1974. Pionnier dans son genre, le hall conçu autour du magasin Cactus était alors isolé, au milieu des champs. Depuis, il a grandi et regroupe aujourd'hui 105 enseignes différentes.

La Belle Étoile brille depuis 45 ans

Deux restaurants, un supermarché, vingt-et-une boutiques: le 3 juillet 1974, l'ouverture du centre commercial Belle Étoile, à Strassen, a constitué une révolution dans le paysage commercial. Et dans le paysage tout court, puisqu'alors les 18.000 m2 de structures allaient pousser aux abords encore déserts de la route d'Arlon.

Image étonnante que cette vue de la route d'Arlon en 1974, méconnaissable en comparaison avec l'urbanisation actuelle. Photo: LW

A l'époque, le projet relève de la vision de Paul Leesch, fondateur de Cactus. Comme il avait ouvert en 1967 à Bereldange le premier supermarché du pays, ce fils de commerçants comprend très vite que la mobilité automobile va bouleverser les habitudes des consommateurs. Aussi, veut-il proposer un centre commercial «à l'américaine», populaire, avec plein de magasins et surtout des places de stationnement en nombre.

L'hypermarché, en fin de vie ou en pleine révolution ? Née avec la consommation de masse, le règne de la voiture et la prédominance de la famille traditionnelle, la grande distribution semble ces temps-ci hors du coup.

Voilà 45 ans, avec 1.100 emplacements où garer sa voiture, Belle Étoile relève de l'initiative pionnière. Même si à quelques kilomètres de la capitale, le même concept donne naissance à un autre centre, toujours ouvert, City Concorde.

7 En 1988, aucune extension du bâtiment n'étant autorisée, le magasin Conforama est relogé sur un terrain attenant à Belle Étoile. Photo: LW

En 1988, aucune extension du bâtiment n'étant autorisée, le magasin Conforama est relogé sur un terrain attenant à Belle Étoile. Photo: LW Sept ans après son ouverture, le centre commercial de la route d'Arlon connait déjà sa première extension avec l'agrandissement du Cactus et l'ouverture du Garden-center. Photo: LW Comme il y a 40 ans, Belle Étoile a prévu un vaste programme d'animations du 17 au 20 octobre 2019. Photo: LW Photo: LW Une des nouveautés à l'époque de l'ouverture: la restauration en self-service. Les fast-foods ne vont plus tarder. Photo: LW Le succès du centre a longtemps été soutenu par l'attractivité du supermarché Cactus. Photo: LW Promis, c'était moderne au milieu des années 70. Photo: LW

Aujourd'hui, Belle Étoile n'est plus isolé au milieu de la verdure. L'habitat et les commerces ont fleuri aux alentours. Son parking accueille 3.300 véhicules. Surtout, le centre commercial n'est plus vraiment seul sur Luxembourg et sa périphérie. Plus d'un million de m2 sont aujourd'hui dédiés à ce type de point de vente au Grand-Duché, et la concurrence est féroce entre les différents grands «malls».

Souvenirs, souvenirs • 1988: Des enseignes réputées de la Ville daignent rejoindre La Belle Étoile, comme Namur, Neuberg, Schrœder, Josy Welter ou la librairie Ernster.

• 1996: Habitat et H&M ouvrent leurs portes, au terme d'un chantier d'accroissement qui voit le centre commercial accueillir 24 nouveaux magasins. L'année suivante, le village gastronomique C-Inn démarre ses services, 7j/7.

• 2013: mai voit 35 enseignes nouvelles lever le rideau. Le centre commercial s'étend désormais sur 39.000 m2 et compte 105 magasins et restaurants grâce à sa nouvelle aile.

City Concorde s'est agrandi de 5.000 m2 de galerie en 2018, par exemple. L'année 2019 a déjà vu l'ouverture de Cloche d'Or à Gasperich (140 boutiques), en mai dernier. Et il faudra compter avec le Royal Hamilius fin novembre.



«Le commerce du centre-ville devra serrer les dents» Alors que le centre commercial Cloche d'Or vient d'ouvrir ses portes ce mardi et que celui du Royal-Hamilius doit le faire d'ici la fin de l'année, la confédération luxembourgeoise du commerce (CLC) s'attend à «l'apparition de nouveaux équilibres» d'ici à 2021.

Au Kirchberg, le centre Auchan poursuit son activité alors qu'à l'autre bout du quartier des affaires est annoncée une galerie commerciale supplémentaire. Au pied des tours Infinity, en 2020, il sera cette fois question d'ouvrir aux acheteurs une vingtaine de nouvelles boutiques. Soit 6.500 m2 de commerces en galerie supplémentaires.



Plus loin, le Walfer Shopping Center s'est développé du côté de Walferdange. Belval Plaza attire du côté d'Esch-sur-Alzette, quand Differdange mise sur son centre Opkorn depuis octobre 2017. Le nord du pays compte aussi ses centres, à l'exemple du Pall Center Oberpallen ou de Laangwiss 1&2 à Junglinster.

Quelle sera la réplique?

Le concept de regrouper les magasins, auprès d'un parking, et sous une galerie couverte où le public peut déambuler (et acheter) à l'abri des aléas climatiques n'a jamais été d'autant d'actualité, cela au risque de voir péricliter le commerce de centre-ville.



En 1979, cinq ans après l'ouverture des deux centres Belle Étoile et City Concorde, la ville et les commerces de Luxembourg avaient réagi en créant leur zone piétonne. Quelle sera leur réplique demain? Une première réponse, partielle, a été apportée dernièrement avec l'ouverture de "boutiques éphémères".